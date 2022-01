Concejala de La Unión fue víctima de un atentando en contra de su vida

La concejala de La Unión, Valle, Mary Luz Niño, vivió momentos de angustia cuando unos hombres llegaron en la madrugada de este jueves rompiendo los vidrios de su casa y derramando gasolina dentro de la vivienda a la que, según ella, le prendieron fuego.



“Llega una moto, la escucho en mi habitación, comienzan a quebrar los vidrios, no sabíamos qué estaba pasando, nosotros nos vamos para la parte de atrás para protegernos, claramente nos estaban atacando, veo uno de los sujetos empujando la puerta y regando la gasolina”, contó la concejala a Blu Radio.



Mary Luz Niño intentó proteger a sus hijos, una niña de 8 años y un niño de 13 años. Posteriormente, sus vecinos le ayudaron a controlar el incendio.

“Mis hijos me comienzan a preguntar qué está pasando, muy asustados, yo solo pensaba en la vida de mis hijos, no sabía cómo defenderlos, le prendieron fuego a mi casa”, agregó la concejala de La Unión al mismo medio.



Hasta el momento, la concejala aseguró que siempre ha estado entregada a su municipio y no sabe por qué existió este atentado en contra de su vida y su familia, por lo que le pidió a las autoridades que investiguen hasta dar con el paradero de los responsables.

