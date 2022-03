Cayó alias 'Mauricio', uno de los hombres más poderosos del Clan del Golfo en Antioquia

En una zona rural del municipio de San Pedro de Urabá cayó el temido “Mauricio”, uno de los hombres más poderosos del Clan del Golfo en Antioquia.



Según las investigaciones de la Policía, el hombre entró a la organización criminal hace diez años y, desde entonces, se ganó la confianza de sus superiores, lo que le permitió ascender en la línea de mando hasta recibir órdenes directas de “Chiquito Malo”, el número uno.



“Mauricio” fue capturado en la vereda Quebrada del Medio, del mencionado municipio. Este sujeto estaba en el cartel de los más buscados en Antioquia, donde compartía lugar, por ejemplo, con “Cabuyo”, el líder de las disidencias de las Farc que delinque a sus anchas en el Norte de Antioquia.



La captura de “Mauricio” estuvo a cargo de la Policía Antinarcóticos. Según las versiones oficiales, el delincuente se había tenido que refugiar en esa zona alejada y “rústica” por el asedio de las autoridades. Sin embargo, desde la lejanía continuaba ordenando acciones criminales.



Para llegar hasta él, los oficiales tuvieron que atravesar trochas y medirse a una “vegetación espesa”. Lo hicieron en la madrugada de este domingo 20 de marzo, utilizando visores nocturnos. Desde lejos vigilaron la casa de madera en que se escondía “Mauricio”, alertas de cualquier intento de fuga.



Una vez salió el sol, sobre las 6:00 a.m., los oficiales se lanzaron sobre la casa de madera. Y ahí lograron la captura del hombre, que no opuso mayor resistencia. “Este es un resultado importante en Antioquia. Este temido sujeto era reconocido por las actividades criminales en contra de la población civil y la fuerza pública. Manejaba y articulaba las rentas criminales del narcotráfico en Urabá”, resaltó el coronel Julio Triana.



El informe policial detalla que el nombre real de “Mauricio” es Yoimer Alexander Vargas Henao. Si bien estaba fichado desde hace años, en 2020 se le había perdido el rastro. Todo indica a que su zona de influencia era Zaragoza, en el Bajo Cauca, en donde intimidaba, presionaba y extorsionaba a los comerciantes. El relato policial indica que, por órdenes del mismo “Chiquito Malo”, “Mauricio” tuvo que desplazarse luego a Segovia.



Su llegada a Urabá, parece, se dio gracias a los cambios en la cúpula de la organización criminal y a la persecución de las autoridades. Sin embargo, y pese a la huida, “Mauricio” no habría dejado nunca de perpetrar sus acciones criminales.



Con la captura de Otoniel en octubre del año pasado, el Clan del Golfo sufrió un duro golpe en su estructura. Al parecer, para reemplazar al caído líder absoluto habría asumido “Chiquito Malo”, cuyo nombre de pila es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego.



“Chiquito” ya había tenido roces dentro de la organización con “Marihuano”, la mano derecha de Otoniel que fue abatido en una finca de Acandí, Chocó. Con la muerte de “Marihuano” y la captura de “Otoniel”, “Chiquito” ha ganado más fuerza dentro de la organización criminal. Tanto así que el recién capturado “Mauricio” debía rendirle cuentas directamente.