Capturan en Medellín a cinco presuntos asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci

En las últimas horas la Fiscalía informó la captura de cinco personas en Medellín, Antioquia, por su presunta participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Barú, Cartagena, el pasado 10 de mayo.



Según la información preliminar, cuatro de los capturados tienen nacionalidad colombiana y uno de ellos venezolano. En las próximas horas los capturados serían imputados por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.



"La Fiscalía General de la Nación, en el marco de la lucha contra la criminalidad que afectan la vida, integridad y seguridad, no solo de los colombiano, sino de todos los que se encuentran en nuestro territorio, informa que en dos diligencias de allanamiento y registro, fueron capturadas cinco personas en la ciudad de Medellín, por su presunta participación por el homicidio de Marcelo Pecci", manifestó el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.



"En las próximas horas, estas personas serán puestas a disposición de un juez de control de garantías para su respectiva legalización y, por supuesto, la solicitud de medida de aseguramiento", añadió el fiscal.



Este jueves el ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, en conjunto con el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, arribaron a Asunción para reunirse con las autoridades de Paraguay y discutir los avances en la investigación del fiscal antimafia.



Posterior a una reunión entre las autoridades colombianas con la fiscal general de Estado de Paraguay, Sandra Quiñónez y la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rondón, ratificaron el compromiso para continuar la lucha contra el crimen organizado y llevar a cabo tareas en conjunto.



“Para Colombia el asesinato de Pecci ha sido un crimen que causó conmoción. Queremos expresar nuestra solidaridad con sus amigos, su familia, sus compañeros. El Gobierno de Colombia no va a escatimar recursos para dar con los responsables de este homicidio”, dijo Palacios.



¿Qué casos manejaba el fiscal?

De acuerdo con el diario la Nación de Paraguay, Pecci estaba detrás de un megaoperativo denominado: “A Ultranza Py”, que se desarrolló en ese país y por el cual fueron detenidas más de una decena de personas, entre ellas, incluso, supuestos allegados de altas autoridades nacionales, numerosos allanamientos e incautaciones de millonarios bienes, que estaban involucrados con una organización criminal que presuntamente se dedicaba al tráfico a gran escala de cocaína, principalmente a Europa.



Pecci, de acuerdo con este diario paraguayo, también tenía asignado las investigaciones sobre un tiroteo en un festival internacional de música en San Bernardino, en donde falleció la modelo e influencer Cristina 'Vita' Aranda y colaboró en operaciones de incautación de drogas, entre otros casos.

Las últimas horas del fiscal en Cartagena

“El último atardecer en Barú, pero tendremos millones para estar juntos”, escribió la periodista Claudia Aguilera, esposa del fiscal Pecci, sobre los momentos que compartió con su esposo en su luna de miel.



Se conocían desde hace tiempo por el trabajo y desde diciembre de 2021 eran novios. “Fue amor a primera vista”, expresó Claudia en una entrevista el pasado mes de marzo con Unicanal, en la cual anunció además que se casaría el 30 de abril. “El 30 de abril me caso, estoy entrando a un ritmo que lleva mucho tiempo la organización, pero estoy muy feliz”.



Tras la boda que se realizó en la parroquia San José de Asunción, acordaron ir a Cartagena, desde el 4 de mayo, para pasar su luna de miel.



Al día siguiente arribaron a la ciudad Amurallada y se hospedaron en un hotel del Centro Histórico, y luego salieron a recorrer sus calles visitaron el Castillo de San Felipe, las murallas y el barrio Getsemaní.



Dos días después se trasladaron al hotel Decameron en Barú. Allí disfrutaron de la playa y el último día, Claudia aprovechó para anunciar que estaba embarazada. “El mejor regalo de boda es… la vida acercándote al testimonio más lindo de amor”. Acompañó el mensaje una fotografía en la playa, en la que en el primer plano se ven unos zapatos rojos de bebé y en el segundo la pareja vestida de blanco en un abrazo afectuoso con el mar azul de fondo.



Dos horas después, dos hombres que llegaron por mar en una lancha acuática, se acercaron al fiscal, que se encontraba descansando junto a su esposa, y le dispararon causándole la muerte. En entrevista con varios medios Claudia ha contado que no pudo hacer nada.



El relato detallado de los hechos lo entregó Aguilera al periodista paraguayo de Unicanal Óscar Lovera, amigo suyo: ese día el fiscal quiso ir a reservar las sillas de playa con anticipación porque había muchos turistas, pero su esposa no lo dejó y le pidió que se sentarán a desayunar y luego sí fue a hacer la reserva.



A las 11:00 el fiscal se paró a caminar en la playa y al retornar dos hombres se acercaron en una moto acuática. El hombre caribeño que fue identificado por las autoridades se acercó, el otro se quedó en la moto.



“Es el tirador, él es el que disparó el arma, ese hombre de tez oscura, de un metro setenta y ocho, que tiene el sombrero, de una complexión física muy delgada pero con los músculos muy marcados, extendió el brazo hacía el fiscal, percutió tres veces el arma, uno de los disparos los recibió en el cuello, otro en un costado, cae tendido al suelo”, dijo Claudia, según la versión revelada por Lovera.



La gente intentó reaccionar gritando "¡atrápenlos! El hombre disparó de nuevo para huir, se subió a la moto y huyó.



El dueño de la moto acuática, que fue utilizada para asesinar al fiscal Pecci, en diálogo con BluRadio, dijo que atendió a dos hombres que le pidieron alquilado el aparato, pero que le llamó la atención que pagaron por 30 minutos y regresaron en apenas 15.



“Nos encontrábamos en la tienda en un día normal. Los muchachos alquilaron el 'jet ski', me encontraba con mi hermano en la tienda mirando para la playa cuando vimos que regresaron muy pronto”, contó.



A los 10 minutos, desde el hotel Decameron los alertaron que con el Jet ski habían herido a una persona. “Al principio pensamos que lo habían atropellado pero después nos dimos cuenta que era un atentando. Nos confundimos mucho y llamamos a la Policía”, contó.