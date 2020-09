Capturan en España a presunto feminicida de su expareja sentimental en Palmira

Natalia Moreno Quintero

Edward Andrés Mazo Sánchez, presunto autor intelectual del feminicidio de su ex compañera sentimental, Luz Helena Belalcázar Rico, de 30 años, registrado en febrero de 2019 en Palmira, fue capturado este martes en España por la agentes de la Interpol de ese país.



El operativo, en coordinación con la Interpol colombiana, se realizó en la localidad de Tenerife, donde el hombre, que tenía orden de captura con circular roja, vivía con su hija de 13 años, fruto de su relación con la víctima.



La investigación, adelantada por el CTI de la Fiscalía Palmira, permitió establecer que Mazo Sánchez, ex funcionario de la Alcaldía de Florida de donde es oriundo y quien además aspiró hace tres años al primer cargo de esa población, habría pagado a Julián David Salcedo Dagua, la suma de 500 mil pesos por asesinar a su ex pareja.



Como se recordará, el día su muerte la mujer, separada desde hace año y medio de Mazo Sánchez, había estado en la Comisaría de Familia de Florida interponiendo un derecho de petición para agilizar los trámites de custodia de su hija, que vivía con su progenitor.

Lea además: Investigan homicidio del pastor de una iglesia cristiana al norte de Cali



De acuerdo con algunos familiares, la víctima era estudiante del Sena, en Palmira, donde vivía con sus padres y hermanos por temor a morir asesinada, luego de que fuera víctima de un atentado cuando estaba con el padre de su hija.



"Ella llevaba año y medio viviendo con sus padres y hermanos. Ese día, el día que la mataron, había estado en Florida tramitando los papeles para la custodia de la niña. Se vino a vivir a Palmira por temor, porque cuando estaba en su casa, en Florida, un día llegaron unas personas para matarla. Ella puso la denuncia y solicitó una medida de protección, pero no pasó nada", indicó un pariente.



Agregó que cuando salió de la Comisaría de Familia abordó un bus intermunicipal con destino a Palmira, pero unos metros más adelante subió Salcedo Dagua que se sentó justo detrás de ella, que venía en uno de los puestos de la parte delantera del vehículo.



A la altura del sector de Aguaclara, zona rural de Palmira, el hombre se levantó y pagó su pasaje, pero en el momento en que el motorista buscaba la devuelta, el sicario aprovechó para dispararle a sangre fría, causándole la muerte de forma instantánea, luego de lo cual se dio a la fuga.



Sin embargo, la investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Palmira permitió, varios meses después, no solo su captura del agresor sino también su judicialización y posterior condena por el delito de feminicidio en concurso de porte ilegal de armas de fuego.



Salcedo Dagua, que se allanó a los cargos durante la primera audiencia, accedió a delatar a Mazo Sánchez como el hombre que lo habría contratado para cometer el crimen de su ex compañera y madre de su hija, para obtener beneficios.



El testimonio del homicida, además de otras evidencias recogidas durante la Investigación por miembros del CTI, permitieron que durante audiencia el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Garantías de Palmira, expidiera, el pasado 12 de agosto, una orden en contra de Mazo Sánchez y se pasara una circular roja a Interpol en España para su captura.



Las investigaciones, además, permitieron determinar que el feminicidio de Luz Helena está relacionado con la disputa legal que tenía la pareja por la custodia de la niña.



Los familiares de la joven, aunque se mostraron conformes con la captura de Mazo Sánchez, sobre el que piden caiga todo el peso de la justicia, también expresaron su preocupación por la menor, pues en este momento estaría bajo el cuidado de su abuela paterna, residenciada en España.



"La idea de nosotros, sus familiares, es que la niña regrese a Colombia, a vivir con nosotros. Con sus abuelos y tíos", manifestó el pariente.



Por su parte, una fuente judicial sostuvo que una vez se materialice la extradicción de Mazo Sánchez a Colombia, será juzgado por el feminicidio de su ex compañera y se espera reciba una condena ejemplarizante.