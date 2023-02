Cañicultores, con zozobra ante invasiones y agresiones en el Cauca; piden garantías para trabajar

Zozobra y temor son los sentimientos que embargan a los trabajadores de la caña del norte del Cauca, tras los hechos ocurridos el lunes pasado en horas de la tarde en la hacienda Ukrania, ubicada en la vereda El Tetillo, en los que perdieron la vida dos trabajadores.



Juan Carlos Agudelo, líder de esta comunidad y vocero de los trabajadores del Cauca, sostuvo que las peticiones de ellos a las autoridades no son ambiciosas.



“Lo que reclamamos es solo lo que está en el marco de la Constitución Política de nuestro país: garantías. Estamos solamente reclamando que se nos garantice el derecho a la vida, al trabajo, a la libre movilidad y a la libre expresión, porque ni eso podemos hacer hoy en día. Por lo menos, el día de ayer (lunes) varios compañeros fueron amenazados por estos agresores antes de que ocurrieran los hechos tan lamentables”.



Son pocos los detalles que se conocen sobre lo que ocurrió el lunes alrededor de las 3:50 p.m. en un predio donde opera el ingenio azucarero Incauca.



Hasta allí llegaron algunos hombres y, en medio de una discusión con los trabajadores que se encontraban en el lugar, fue incinerada una motocicleta.



El altercado terminó en la muerte de los dos trabajadores identificados como Leonardo Tálaga y Rodolfo Dagua. Además, resultaron dos personas heridas que fueron trasladadas a un centro médico.

Según versiones de los trabajadores que se encontraban en el lugar realizando labores agrícolas, algunos de los invasores tenían sus rostros cubiertos, lanzaban elementos incendiarios y se escucharon lo que al parecer eran disparos.



“Al lugar tuvo que desplazarse el Ejército Nacional para controlar la situación”, dijo Cristóbal Morales, alcalde del municipio de Padilla.

Lo que todavía no es claro para las autoridades es si detrás de estas invasiones estarían integrantes de algunas estructuras ilegales que operan en la zona, el ELN, las disidencias de las Farc o un grupo de indígenas.



El lugar de los hechos está ubicado en límites de los municipios de Padilla, Guachené y Corinto, donde ya el año pasado se habían presentado confrontaciones similares.



“Recordamos que esta situación de inseguridad en el norte del Cauca se viene presentando desde el año 2014 y se vio agravada a mediados de 2022”, informó el Comité Intergremial y Empresarial del Valle.



Desde el Comité también aclararon que, pese a los incidentes que se registraron el año pasado, durante los últimos tres meses no se había presentado ningún problema porque se estableció un acuerdo de no agresión que se vio interrumpido por estos hechos violentos.



“No puede ser que se perpetúe el uso de la violencia y las vías de hecho como medio de intimidación o desplazamiento, ni que los derechos a la vida y al trabajo digno se vean constantemente vulnerados, por lo que le urgimos al Gobierno Nacional tomar las medidas necesarias para restablecer la paz en el territorio y garantizar los derechos fundamentales de los colaboradores de la agroindustria de la caña”, manifestó el Comité Intergremial y Empresarial del Valle.



Vale la pena recordar que el sector azucarero genera más de 200.000 empleos en el país y en el norte del Cauca aproximadamente 50.000 personas trabajan con las compañías de esta industria.



Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle, lamentó los hechos y explicó que en el Cauca se venían realizando acercamientos entre todos los actores de la sociedad, los ingenios, las comunidades afro, los indígenas, el Gobierno local y Nacional, con el ánimo de llegar a acuerdos sobre el futuro de la región en cuanto a su desarrollo.



“Allí se había acordado un pacto de no agresión por los incidentes del año anterior y en los últimos tres meses habíamos tenido una relación cordial entre todos los actores, sin embargo, este hecho rompe esa confianza que se había generado”.



Sobre las investigaciones, Maldonado sostuvo que hasta ahora no hay información clara sobre los responsables de los homicidios, y “por eso se está haciendo el llamado para que se aclare, lo más rápido posible, lo ocurrido el pasado lunes y no se genere zozobra ni incertidumbre en la comunidad”.