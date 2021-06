Autoridades, preocupadas por homicidios y ataques con armas de largo alcance en Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las autoridades de Cali expresaron este lunes su preocupación por los hechos violentos ocurridos en las últimas semanas en la ciudad, en los que han sido usadas armas de largo alcance.



Lo anterior, luego de que se le incautara un fusil calibre 5.56 a los sicarios que asesinaron al reconocido cantante Junior Jein, en la noche de este domingo en una discoteca del sur de Cali.



"Me preocupa muchísimo, no solo a mí sino a toda la Alcaldía. Por eso tenemos un trabajo contundente y vamos a estar pendientes, con el Cuerpo Técnico de Investigaciones -CTI- de nuestra Fiscalía, trabajando de la mano con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. No vamos a permitir que estas personas de oficinas de sicarios, que atentan contra la vida y honra de la población caleña y la intimidan, vayan a escalar la espiral de violencia", aseveró el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Javier Soler Parra.



Cabe resaltar que los dos autores materiales del hecho fueron capturados pocos minutos después del hecho. Ambos tenían antecedentes por porte ilegal de armas y uno de ellos, además, por homicidio. Según el funcionario, del lugar huyeron otros dos hombres que esperaban a los sicarios en motocicletas.

Por su parte, el general Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, también expresó su preocupación por los hechos.



El oficial recordó que en días pasados, el domingo 23 de mayo, unos sujetos atacaron con armas de largo alcance la estación de Policía de El Guabal.



"Hace un mes tuvimos también un hecho en una estación de Policía, donde unos sujetos van a rescatar a un extraditable y también van con fusil. Aquí nos toca hacer unos trabajos muy fuertes de investigación para saber hacia dónde están apuntando todas estas bandas delincuenciales que se están dotando con este tipo de armas", aseveró el oficial.



El pasado sábado 12 de junio se conoció además un video de unos civiles armados con fusiles en el sector de Siloé, situación que alarmó a la comunidad.

#ReporteCaleño Comunidad del barrio Siloé reporta #AEstaHora la presencia de hombres armados en este sector de la ciudad. pic.twitter.com/AvXe0OHsyd — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) June 12, 2021

La situación pone en alerta a autoridades y ciudadanía, teniendo en cuenta el preocupante aumento de los homicidios en Cali este año.



Con corte al pasado viernes, 11 de junio, el número de muertes violentas en la ciudad en lo que va del año llegaba a 536, cifra que supera a los hechos registrados hacia la misma fecha en 2019 y 2020. Tan solo en mayo se registraron 172 asesinatos, según cifras de la secretaría de Seguridad y Justicia.



"En el último mes hemos tenido aumento de homicidios debido a todos estos sectores donde hay bloqueos. Allí se están presentando unos ajustes de cuentas por parte de bandas delincuenciales, directamente relacionadas a temas de microtráfico, extorsión y hurto", indicó al respecto el general León Montes.