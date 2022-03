Autoridades en alerta por disputas entre barristas que se están tomando las vías de Cali

De nuevo hay preocupación en Cali luego de que esta semana se presentaran tres hechos violentos relacionados con las llamadas barras bravas de los equipos de fútbol de la ciudad, pues ya no solo ocurren al interior de los escenarios deportivos y alrededores, sino en cualquier lugar de la ciudad y a plena luz del día.



El caso más reciente se presentó en la tarde del miércoles 16 de marzo en la Avenida Circunvalar, al oeste de la ciudad, cuando una caravana de hinchas del Deportivo Cali atacó un taxi en el que se transportaban seguidores del América de Cali con banderas alusivas al conjunto ‘escarlata’, mejor conocidas como trapos.



En el video, que se viralizó en redes sociales y que dura aproximadamente 35 segundos, se observa la forma en que ocho personas atacan a quienes se transportaban en el taxi. Cuando el vehículo se detiene abren de forma violenta las puertas del mismo para intentar robar las banderas. Posteriormente, cuando ven que se acerca una patrulla de la Policía huyen inmediatamente del lugar.



“Estos motociclistas atacan el vehículo donde se movilizaban seguidores del América y quienes iban en una caravana de motocicletas, al ver que no les bajan las ventanas, ingresan por la del conductor, sacan un maletín y se disponen a la huida”, puntualizó Carlos Soler, secretario de seguridad y justicia de Cali.

149 personas, durante los últimos 12 años, fueron asesinadas en el país por llevar la camiseta de un equipo de fútbol.

49 hinchas del América de Cali han sido asesinados en los últimos 12 años en el Valle del Cauca.

Carlos Alberto Rojas, quien fue secretario de Seguridad de Cali hasta el año pasado y también ha trabajado de cerca el barrismo social, explicó que la disputa por los trapos entre las barras de fútbol no es algo nuevo, pero para él lo más grave es que esto pueda ocurrir en cualquier calle de la ciudad, poniendo en riesgo la integridad de quienes transitan por el lugar.



“Cuando se roban los trapos entre barras inician a mostrarlos en las redes sociales y esto es sinónimo de poder. Es un lenguaje con el que ellos se relacionan. Obviamente, detrás de todo esto hay violencia, agresiones y jóvenes que han muerto”, dijo Rojas en entrevista con el noticiero 90 Minutos.



Otro hecho similar ocurrió en el sector de Bellavista. Allí otro taxista que transportaba aficionados del equipo ‘escarlata’ fue atacado por los mismos hombres que minutos antes habían agredido a otras personas en la Avenida Circunvalar.



“Cerca al CAI llega un taxi buscando protección, la patrullera hace un llamado de alerta y arriba una patrulla y cuatro motos de reacción para apoyar a las personas que estaban siendo tratadas de atracar por hinchas del Deportivo Cali”, aseguró Soler.



De acuerdo con el Secretario de Seguridad y Justicia, las motos en las que se movilizaban los sujetos ya están identificadas por las placas.



“Les queremos decir que se van a individualizar y capturar y no vamos a tolerar ni permitir más acontecimientos como estos. Estamos pensando, desde la Alcaldía, restringir el ingreso de barras visitantes para el partido del próximo sábado entre América y Medellín ”, enfatizó el funcionario.



Estos dos casos se suman al registrado en la noche del pasado 15 de marzo en la Terminal de Transportes de Cali cuando presuntamente, los mismos hinchas del conjunto ‘azucarero’, ingresaron por la fuerza para atacar a seguidores del Independiente Medellín.

A raíz de estos casos de violencia entre hinchas, las autoridades evalúan la posibilidad de no permitir el ingreso de aficionados visitantes al Estadio Pascual Guerrero mañana sábado.

En un video captado por una de las cámaras de seguridad del lugar, quedó evidenciado el momento en el que llegan unos sujetos en motocicleta, descienden y comienzan, al parecer, a buscar a hinchas del Independiente Medellín al interior de las instalaciones.



Ante esta situación, el gerente general de la Terminal de Transporte de Cali, Ivanov Russi, se pronunció al respecto y realizó un llamado a la tolerancia y a que las autoridades realicen un acompañamiento permanente, tanto en el Terminal como en las zonas aledañas.



“Hay una preocupación latente por lo que se vivió el pasado martes, por eso pedimos a las autoridades una mayor presencia frente al partido que se realizará el próximo domingo con el fin de que no vuelvan a ocurrir estos hechos que generaron pánico a los viajeros y usuarios que se encontraban en las instalaciones del Terminal”, expresó Russi.



Además, hizo un llamado de cooperación a la ciudadanía para que pongan en conocimiento de las autoridades cualquier situación anormal o que pueda perturbar la tranquilidad en esta zona de la ciudad.



Andrés Felipe Galindo, analista en temas de seguridad ciudadana, aseveró que “la violencia arraigada en la ciudad termina permeando el fútbol. Pero también hay un fenómeno relacionado con los retos que tenemos con la población más joven como el acceso a empleo, educación, orientación psicosocial y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. En general, son jóvenes que están en una situación de extrema vulnerabilidad y encuentran en las barras algún espacio de identidad que no encuentran en la sociedad”.

"Lo más importante es individualizar

a los hinchas problemáticos y que sean efectivamente sancionados. Sin identificarlos es difícil acabar con la violencia": Andrés Galindo, analista en seguridad.

Frente a este argumento, Álvaro José Pretel, investigador y consultor en temas de seguridad y defensa, afirmó que esta es una problemática que no cesa y que necesita reglamentaciones nacionales.



“En Cali, como en el resto del mundo, podemos ver que el odio entre un equipo y otro ha generado muertes y enfrentamientos. Localmente se pueden generar cambios a través de los acercamientos constantes y preventivos con las barras por medio de programas de estabilización y consolidación a los hinchas, todo esto con el objetivo de que haya acercamiento y que tengan oportunidades de empleo y educación. Pero esto no solo depende del ente local, si no del ente nacional para que reglamente medidas concretas y funcionales”, dijo el experto.



Pretel precisó que una de las reglamentaciones que puede dar resultados como los que se presentaron en Inglaterra y en México, son la carnetización de los hinchas en los estadios, facilitando la identificación de las personas y su separación en los escenarios deportivos, sistema que ha permitido reconocer los nombres de los delincuentes para no volverlos dejar ingresar en estos lugares cuando cometen diferentes faltas graves que colocan en riesgo la vida de los demás.