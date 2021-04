Audiencia del caso Uribe sigue sin decisión de fondo y se reanudará este viernes

Erika Mantilla

Sin una decisión de fondo culminó ayer una de las diligencias más esperadas en el ambiente político y judicial del país: la audiencia de solicitud de preclusión de la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos.



Aunque se esperaba que la diligencia empezara con la intervención de Gabriel Jaimes, fiscal del caso, fueron los abogados de quienes pretenden declararse como víctimas en el proceso los que fueron los protagonistas. Se trata de Miguel Ángel del Río y de Roberto Rodríguez.



La diligencia, que culminó en la tarde de este martes y tardó un poco más de seis horas, empezó con la intervención del penalista Del Río, quien defiende los intereses de Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien es el testigo estrella en contra de Uribe.



Del Río dijo aseguró que la mujer fue objeto de persecuciones y fue despedida de su trabajo producto de esta situación, pese a que era madre de dos niños de 3 y 10 años de edad y su esposo se encontraba detenido.



No obstante, la EPS emitió un comunicado negando los señalamientos del abogado con los cuales pretendía incluir a la esposa de Monsalve como víctima en este proceso y explicando las supuestas razones por las cuales debió abandonar el país.

Con estos antecedentes, el penalista, quien también defiende los intereses de Monsalve, dijo que era necesario que Gómez fuese acreditada como víctima en el proceso, dado que no solo fue testigo de los hechos que ocurrieron en la época, sino también fue perjudicada, puesto que tuvo que huir de su país natal en busca de su seguridad y la de sus hijos.



Sobre el caso Guillén

El abogado Roberto Rodríguez, quien defiende los intereses del periodista Gonzalo Guillén, también pidió que fuese declarado como víctima, pues señaló que en una declaración hecha por el abogado Jaime Lombana, defensor del expresidente, se refirió de manera irregular a su defendido.



No obstante, la Fiscalía respondió que no existía motivo para que Gómez o Guillén, a través de sus apoderados, fuesen declarados como víctimas. Jaimes expuso que en este caso, como delegado del ente acusador, no se acreditan como lo solicitan sino que pueden llegar a desempeñarse como testigos.



Sobre lo expuesto por el abogado de Guillén, el fiscal resaltó que ha revisado las menciones que se hacen y en efecto, son dentro del proceso, y con base en la opinión que funge como periodista.



“Ni siquiera el señor Guillén tiene calidad de testigo para decir que presenció hechos directa o indirectamente, y por tanto mal puede atribuírsele relación directa que pese sobre él como consecuencia de los hechos que vincularon al doctor Álvaro Uribe en esta investigación”, argumentó el fiscal.



Por su parte, el delegado de la Procuraduría se sumó a la postura del Fiscal y dijo que el abogado de Guillén trajo a colación comentarios y señalamientos hechos en el marco de otros procesos en contra de aforados, y que será en esos escenarios en los que se debe resolver si fue o no víctima.



Comunicado de la EPS

Luego de que el abogado de Deyanira Gómez asegurara en sus argumentos, para validar su condición de víctima, que la mujer fue retirada de su trabajo en una EPS como parte de una persecución en su contra por parte del exabogado de Uribe, Coomeva EPS expidió un comunicado negando la afirmación del penalista Miguel Ángel del Río.



“La terminación del contrato a la colaboradora Deyanira Gómez Sarmiento de la Sucursal de Bogotá fue realizado en mayo del 2018”, señala el documento.



“La decisión de finalizar la relación laboral con la doctora Gómez Sarmiento, se tomó teniendo en cuenta aspectos de relacionamiento que no aportaban a un mejor ambiente laboral con sus compañeros, y a su vez índices de desempeño poco sobresalientes que llevaron a la finalización del contrato de manera unilateral por parte de Coomeva Medicina Prepagada Regional Bogotá”, explica la EPS en su comunicado

Detalla además, que las razones de la terminación laboral fue hablada con la señora Gómez, quien en su momento dijo entenderlas y agradeció por la oportunidad brindada, descartando que su salida haya sido producto de una persecución como este martes se dijo.