Alias 19 no sería beneficiario de liberación ni nombrado como gestor de paz

Después de la propuesta del presidente Gustavo Petro de liberar a los jóvenes de la primera línea y convertirlos en “gestores de paz”, las críticas de algunos sectores se centraron en que algunas de estas personas están siendo judicializadas.



Entre los jóvenes de primera línea que hoy están detenidos se encuentra Sergio Andrés Pastor, conocido como alias 19 y responsable de coordinar actos vandálicos en el Portal Las Américas en Bogotá. Además, fue condenado hace unas semanas por los delitos de tortura y concierto para delinquir.



Por esa razón, uno de los temores frente a esta medida es que podría llevar a la liberación de este condenado y de otras personas implicadas en delitos graves. No obstante, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca, aclaró que este beneficio no aplicará en todos los casos.



“Hay un tipo de delitos que no van a ser cobijados por esta liberación. Consideramos que delitos de lesa humanidad, delitos relacionados con la tortura y graves, no podrán ser liberados y el Gobierno lo sabe. Creemos que alias 19 no va a ser objeto de esta decisión”, dijo.



Además, el congresista recordó que los detenidos que sean acogidos por esta liberación continuarán su proceso judicial y varias limitaciones, como la prohibición de salir del país y la restricción de participar en actividades relacionadas con los motivos por los que fueron capturados.



Cabe recordar que recientemente el ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó que los líderes sociales, campesinos y la comunidad afrodescendiente también serán tenidos en cuenta para ser "gestores sociales".



Según dijo, el Gobierno analizará el proceso de paz y determinará quiénes podrán cumplir con ese rol de gestores de paz no solo a nivel nacional, sino en los territorios que requieran acompañamiento.