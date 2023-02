Alerta en el Valle: grupos armados siguen reclutando niños en zonas más pobres

El reclutamiento infantil no es un juego de niños. Así lo demuestran las cifras de la Policía de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Cali que dan cuenta de un total de 10 menores reclutados en el 2022 y uno en lo que va corrido de este año, en los municipios de Cali y Jamundí.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo alertó que, desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022, se reportaron 155 casos de reclutamiento en todo el territorio nacional.



En el departamento del Valle los municipios de Buenaventura, Jamundí y La Unión son los más afectados por este flagelo que, lejos de parar, sigue demostrando que los niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de los grupos armados.



En los reportes de la Regional se identifican a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y bandas criminales locales como los responsables detrás de los casos denunciados.



Pero las estructuras delictivas organizadas también utilizan a los niños, niñas y adolescentes en entornos urbanos y en las ciudades más grande del departamento como Cali y Buenaventura para temas de microtráfico y como ‘campaneros’.



Campaña contra el reclutamiento infantil

Con ocasión del Día Internacional contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, el pasado 12 de febrero, la Policía de Infancia y Adolescencia de Cali, inició una campaña de prevención en algunas Instituciones Educativas que fueron priorizadas en los municipios de Cali y Jamundí, ciudades donde este flagelo tiene gran impacto.



La teniente Adriana Corrales, jefe del grupo, explicó que el propósito de la misma es hacer un trabajo directo de prevención con los padres de familia y docentes, a quienes se les da a conocer la ruta de atención y las pautas para prevenir este delito considerando que son ellos quienes responden por los menores.



Jamundí históricamente es el municipio que mayor número de reclutamiento forzado presenta, especialmente en sectores como Los Robles, El Rodeo y Timba, mientras en Cali se ha identificado en la zona de ladera y en el barrio El Vallado.



Es así como en la primera población se priorizaron tres Instituciones Educativas, entre ellas Litecom, donde se realizó una caminata para sensibilizar a toda la comunidad sobre esta problemática.

En Cali hay quince colegios, cinco de ellos en el Distrito de Aguablanca que fueron intervenidos la semana pasada con el tema específico del no reclutamiento forzado a menores.



Asimismo, las autoridades han identificado que este delito se presenta en unas edades específicas. “Son niños de entre 8 y 15 años, de primaria a noveno grado de bachillerato, pues son más fáciles de adoctrinar ya que aún no tienen criterio”, expresó la Oficial.



Los grupos al margen de la ley aprovechan que estos pequeños cuando salen del colegio se la pasan todo el día en la calle porque sus padres trabajan y llegan tarde en la noche, o están desescolarizados. Además, en muchos casos la situación económica de las familias es difícil.



Entonces les ofrecen dinero a través del uso de armas que son muy costosas y les hacen creer que podrán, de esta manera, ayudar a sus seres queridos. En el peor de los casos, los delincuentes van hasta la casa de la víctima para llevársela aprovechando el temor que estos grupos han generado en la población vallecaucana.



No obstante, una vez los alejan de su entorno, la realidad es muy diferente. Muchos son enviados al frente de batalla, mientras las jóvenes son explotadas sexualmente.



Gracias a información de inteligencia, el año pasado la Policía de Infancia y Adolescencia evitó el reclutamiento forzado de una menor de 13 años cuando viajaba en un bus, en Jamundí. De inmediato se activó la ruta de atención y la niña fue dejada en un centro zonal del Icbf para su protección.



Sin embargo, al día siguiente, unos hombres haciéndose pasar por policías intentaron sacarla de este lugar. Así de grave es este fenómeno. De otra parte, en ese mismo municipio una joven de la misma edad que logró escapar de uno de estos grupos y regresó a su casa, pidió protección de la Policía luego de que escuchara que su propia madre intentaba devolverla nuevamente a esa organización.



“Por eso, nuestra campaña está dirigida a los padres de familia y a docentes que deben garantizar entornos protectores a los niños, niñas y adolescentes”, subraya la Teniente.



Néstor Rosanía, experto en seguridad, dijo que en ninguna parte hay una fórmula única que evite el reclutamiento forzado, pero insistió en que es importante que haya una presencia eficaz del Estado en términos de que exista una infraestructura en salud, educación y un portafolio con economías legales para que la gente pueda vivir mejor, pero “como esto no va a pasar, los van a seguir reclutando”. Anotó que se debe fomentar una cultura de la prevención frente al reclutamiento y que, una vez reclutado, no se le dé el tratamiento de actor armado, porque el menor sigue siendo víctima.