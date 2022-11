Alarma en Cali por constantes robos en residencias; Comuna 17, la más afectada

Fueron los vecinos quienes, el pasado fin de semana, alertaron a las autoridades para que hicieran presencia en una vivienda del barrio Ciudad Pacífica, al sur de Cali, luego de que se percataron que dos personas se encontraban hurtando una residencia.



La Policía descubrió a los dos delincuentes cuando ocultaban joyas y elementos de valor en un maletín. En su poder fueron halladas también, herramientas y otros elementos que habrían utilizado para vulnerar la seguridad de la puerta.



En Cali el hurto a residencias entre enero y agosto de este año registró 819 casos, una reducción del 19% si se compara con el mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 1.012 reportes según el más reciente informe de Cali Cómo Vamos.



A pesar de esta reducción las cifras siguen siendo preocupantes para las autoridades, pues los casos de hurto a residencias se presentan a cualquier hora del día y en todas las comunas de Cali.



Según el informe, durante el periodo enero - agosto del año 2019 se reportaron 1.677 casos de hurtos a residencias y en el 2020 se registraron 1.033.



Actualmente, Cali aporta 4 de cada 100 denuncias de hurto a residencias en el país.



Además, si las cifras se comparan con las de las otras ciudades del país, la capital del Valle es la tercera en el número de casos. La lista la lidera Bogotá, con 3.838 reportes, le sigue Medellín, con 954 casos y Cali, con 819 denuncias. Posteriormente, están Barranquilla y Bucaramanga, con 323 y 244 registros respectivamente.



En Cali, las comunas donde menos casos de hurtos a residencias se han presentado son la 3,9,11 y 12. En estos lugares de la ciudad, según el informe, van entre 8 y 15 robos.



“Es un delito de impacto, pero el balance es positivo y se evidencia una reducción. Hay más posibilidades de un robo a una vivienda en Medellín que en Cali. Lo que sí es llamativo y debería alertar es la concentración de hurtos a vivienda en cinco comunas de la ciudad. Ahí se debe fortalecer la vigilancia y la reacción de las autoridades. Solo en la Comuna 17, sectores como El Ingenio, San Joaquín, Mayapán, Las Vegas y Capri son los de mayor riesgo. Se debe seguir fortaleciendo el trabajo para persuadir ese delito. Pero hoy se cometen dos hurtos a viviendas al día, más del doble que en Barranquilla. No es en toda la ciudad, es en las comunas 22, 17, 19, 3 y 2 donde debe focalizarse la labor de prevención”, explicó Andrés Felipe Galindo, experto en temas de seguridad.



No es para menos la preocupación del experto, pues según los datos entregados, en la Comuna 17 se registraron entre enero y julio de este año entre 81 y 98 denuncias de hurto a residencias.



“Estas cifras se podrían deber a que la Comuna 17 es la más grande, la más poblada y la que tiene una vocación residencial consolidada. Además, es una comuna de ingresos medio- altos, donde prevalecen los estratos 4 y 5 y que tiene una baja vigilancia policial. Por ejemplo, entre San Joaquín, El Ingenio y Capri no hay un solo CAI. Además, en el sector de la zona de expansión de Valle del Lili, donde pueden vivir cerca de 50 mil personas, hay solamente una estación de policía”, opinó Galindo.



“En esta comuna hemos venido adelantando acciones de prevención con la Policía, la Secretaría de Seguridad y Justicia y diferentes frentes de seguridad. Este trabajo lo han desarrollado varios ediles del sector”, contó Anthony Parra, edil del barrio El Ingenio.



“Este trabajo ha dado resultados muy visibles porque la seguridad en algunos sectores de la Comuna 17 ha mejorado. Sin embargo, se necesita mayor inversión por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Ciudad y de la Alcaldía para que haya un ejercicio de cooperación internacional en investigación para esclarecer casos en barrios que son muy golpeados por los delincuentes y que nos preocupan mucho.



Necesitamos más inteligencia e investigación por parte de las autoridades de la ciudad”, reclamó el edil de la Comuna 17, lugar que cuenta con aproximadamente 130.014 habitantes.



Otra de las comunas donde más se han presentado hurtos a viviendas es la 22, en el sur de la ciudad y donde están ubicados barrios como Pance, Ciudad Jardín y la zona de las universidades. Los expertos aseguran que uno de los factores para que esta zona sea una de las afectadas por el hurto a residencias, son los pocos policías que conforman los cuadrantes que, en esta parte de la ciudad, son más extensos de lo normal. Además, muchas de estas zonas cuentan con callejones poco transitados e iluminados que son aprovechados por los delincuentes para ingresar a las residencias sin ser vistos por las autores o vecinos del sector.



Respecto al panorama en las principales ciudades de la región, el informe de seguridad de Cali Cómo Vamos reporta que en el periodo comprendido entre los meses de enero y agosto en Palmira se presentaron 126 casos de hurto a residencias, mientras que en Jamundí la cifra llegó a 93.



Otras de las ciudades impactadas en el Valle por este delito son Yumbo, con 53 denuncias y Candelaria, con 49 casos reportados.