¿Yina Calderón fue 'pillada' consumiendo drogas en un concierto?, esta fue su explicación

Yina Calderón, empresaria, creadora de contenido para diversas plataformas digitales y ahora DJ, habló a través de su cuenta de Instagram sobre el video en el que supuestamente se le ve consumiendo alucinógenos, en medio de un concierto en el cual tocaba.



"Les voy a aclarar algo. Hay un video mío donde estoy, supuestamente, consumiendo droga. Jamás en mi vida lo he hecho y no me molesta que la consuman porque el alcohol también es una droga, pero yo no consumo, no me gusta, no le encuentro nada. Si yo consumiera no me emborracho", asevero la empresaria.

Para Yina, el consumo de drogas no es algo que le interese o guste, por lo que nunca las ha consumido.



"Resulta que estaba tocando en Bogotá, cuando una muchacha se me acercó y me dijo que consumiera. Me le acerqué y le dije que no y ella me siguió insistiendo. Al ver que no tenía seguridad al lado cogí la cosita y la boté. Estaba en un lugar bravo, ¿qué más hacía yo? Por andar de 'visajosa', por dármelas, pero la verdad no tengo experiencia en eso", explicó Calderón.



Cabe recordar que en meses pasados la influenciadora confesó que tenía problemas con el alcohol, pero que estaba manejando la problemática para enfocarse en sus negocios y vida musical.



Este es el polémico video de Yina Calderón, supuestamente inhalando una sustancia alucinógena en medio de su presentación: