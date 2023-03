Vino sin licor, la nueva tendencia que se está tomando Colombia

Cinco generaciones productoras de vino han sido el gran legado, constituido desde 1870, por la Familia Torres, viticultores españoles, reconocidos a nivel global y pioneros en traer a Colombia el primer vino desalcoholizado del continente, el Sangre de Toro 0,0. Una innovación para aquellos amantes de las cepas, que entre aromas dominantes, se decantan por una bebida que sigue manteniendo sus propiedades, pero esta vez sin alcohol.



“Lo que quisimos era crear una nueva categoría, que no tuviera comparación con otros vinos. Y así ha sido, este es un vino para celebrar cualquier ocasión, para compartir y por supuesto para sentirse libre del efecto del alcohol”, dijo Carlos Acosta, Area Manager Caribe y Centroamérica.



Así, los vinos Sangre de Toro 0,0 se obtienen mediante un innovador proceso físico de desalcoholización llamado “Spinning Cone Column”, por el cual se extrae del vino —que se ha fermentado previamente en depósitos de acero inoxidable— el contenido de alcohol, preservando el sabor y los aromas naturales del propio vino.



El método utilizado es el de las columnas de cono giratorias: en primer lugar, tras introducir el vino en la columna, se separan las moléculas aromáticas, seguidamente se extrae el alcohol y finalmente se vuelven a incorporar al vino las partículas de aromas que se habían extraído previamente.



Ahora bien, aunque es gran una alternativa para todos los amantes de este extracto de la uva, también lo es para quienes no deben o no pueden consumir bebidas con alcohol: por cuestiones de salud, porque se está en estado de gestación, por deporte, o por decisión, pero que no quieren perderse el motivo de brindar o degustar un buen vino.



De hecho, entre los beneficios de este vino 0% alcohol, se encuentra que tiene propiedades beneficiosas para el organismo, ya que protegen las células de tóxicos y radicales libres, que son los responsables del envejecimiento celular. No en vano, la Organización Mundial de la Salud considera esta bebida como un alimento, por lo que es un imprescindible para la dieta mediterránea.

El Vino Sangre de Toro 0,0% alcohol cuenta con todo el respaldo de tecnología, innovación y calidad de la Bodega Miguel Torres, la marca de vinos más admirada del mundo por más de seis oportunidades, de acuerdo a la publicación inglesa 'Drinks International'.

"Consumir este vino también es posible para las personas que son diabéticas, incluso aquellas que tienen cardiopatías. Y hay algo que quiero remarcar y es que este vino también es vegano. Es decir, antiguamente, cuando se terminaba el periodo de elaboración del vino, seguía la clarificación y estabilización del mismo, donde se utilizaba gelatina, provenientes de la clara de huevo y entonces los veganos no podían tomar nada. Pero ahora, esa clarificación se está haciendo con derivados de algas", explica Carlos Acosta.



No obstante, en materia de maridajes, la marca, que tiene tres presentaciones, puede ser un excelente acompañante de alimentos. Para el vino tinto se recomiendan carnes suaves y blancas; el blanco con pescados y derivados del mar; y el rosado con pastas y ensaladas.



Sangre de Toro 0,0. Foto: Especial para El País

"El ensamblaje del maridaje con la armonía de los vinos siempre es espectacular. Así que la idea es conservar sus propiedades, porque dependiendo de la variedad de uva, pues este puede utilizarse para acompañar diferentes comidas. La idea es encontrar el equilibrio".