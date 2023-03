Video: Shakira y Bizarrap triunfan con Music Sessions Vol. 53 en el programa de Jimmy Fallon

Shakira y Bizarrap interpretaron por primera vez su éxito 'BZRP Music Sessions Vol. 53' en el programa de Jimmy Fallon, mientras Milan y Sasha, los hijos de la colombiana estaban entre el público.



La cantante, muy sensual vestida con un enterizo negro que combinaba cuero con transparencias, cantó y bailó frente a sus admiradores, quienes hicieron las veces de un coro improvisado.



"He tenido un año muy duro después de mi separación y escribir la letra de esta canción ha sido muy importante para mí. La música es una manera de sanar y canalizar mis emociones", contó Shakira en el popular programa al que ya ha asistido varias veces.



Grabar con el productor argentino Bizarrap una canción dirigida a su expareja Gerard Piqué fue un "desahogo" para superar la ruptura, repitió la barranquillera en esta, su segunda entrevista televisiva tras su separación.



"Esta canción ha sido una llamada para muchas mujeres con las que he formado una hermandad porque piensan de la manera en la que yo pienso. Escribí una canción para mí, pero ha significado mucho para todas las mujeres que necesitan una voz", agregó la cantante.



La artista colombiana lanzó en enero pasado el tema en el que se refiere expresamente al exfutbolista y su actual pareja, la española Clara Chía.

"Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor", añadió.



Hace poco, Shakira reveló además que fue por sugerencia de su hijo Milan, de 10 años, que se decidió a grabar con el productor argentino.



Shakira y Bizarrap: 4 Guinnes récord

El presentador mostro esta foto de los artistas con su reconocimiento. Jimmy Fallon Show



Music Sessions Vol. 53 estableció el récord de ser la pista latina más vista en YouTube en 24 horas con 63.000.000 y luego se convirtió en el sencillo latino más rápido en alcanzar los 100 millones de visitas en YouTube.



Además, la canción también obtuvo el récord de convertirse en el primer sencillo en español más reproducido de Spotify, ya que en 24 horas alcanzó 14,393,342 de reproducciones.



A esto se sumó que al final de la primera semana de su lanzamiento, ese número creció a 80,646,962, lo que también la convirtió en la canción latina más reproducida en Spotify en una semana .



