Video: el maestro Eliades Ochoa se presenta este sábado en el Teatro Municipal

Eliades Ochoa Bustamante, a sus 75 años, sigue siendo el más joven integrante del fenómeno del Buena Vista Social Club, que puso a la música cubana en los oídos de todo el mundo.



Este hijo de Santiago de Cuba sabe que, en las emisoras locales de su tierra, el reguetón pretende desplazar las músicas tradicionales y le echa la culpa a los que manejan la cultura. Pero él sigue siendo embajador de su folclor y está de gira internacional para celebrar los 25 años de Buena Vista Social Club,



Es el más joven del Buena Vista Social Club, pero igualmente, una leyenda viva de la música cubana. Se presenta esta noche en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, para desgranar sus éxitos con su guitarra y su voz particular, descubiertas por Juan de Marcos González, músico y productor musical cubano, que encontró talentos como él, Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer y Compay Segundo.



En el 2016 fue la gira del adiós del movimiento musical cubano, cuya película y agrupación le dieron la vuelta al mundo. “Desde que salió Buena Vista, recibimos tremendo amor, llenábamos teatros, plazas, palcos. Donde nos presentábamos no quedaba un alma en ninguna casa, no sentíamos embajadores de nuestra música y eso nos llenaba de alegría”, dice el ganador de un Grammy Anglo y otro Latino y miembro de El Cuarteto Patria.



¿Qué significa el Buenavista Social Club para ustedes los músicos?



A nosotros nos llegó la posibilidad de llevar el folclor nuestro a muchos escenarios del mundo y es algo que tenemos que agradecer, porque la música nuestra estaba pasando por un momento difícil. Mira chica, cada vez que yo veía el filme de Buena Vista Social Club, sentía que estaba haciendo algo por mi país, por mi música, por mi tradición. Si no hubiera sido por este movimiento, el mundo no se enteraba de nuestras canciones, estarían en el cajón del olvido y las sacamos a la luz pública: El Cuarto de Tula, Chan Chan, El Carretero, Candela me Quemo, De Camino a la Vereda...



¿Cómo fue volver a interpretar esos temas que de niño escuchaba?



Bueno, mira, yo conozco estas canciones desde que era muy jovencito e incluso, en la actualidad, tengo en mi repertorio canciones que me aprendí con mi padre en la década del 50, del 60, y aún las mantengo. Quiero decirte que El Cuarto de Tula ya lo había hecho cuando era muy jovencito, lo que pasa es que me sentí acompañado por una agrupación de músicos como Rubén González, Cachaito López, ‘Guajiro’ Mirabal, Compay Segundo, entre otros. Pero yo me la sabía desde que era niño. Lo mismo pasaba con El Carretero, que lo cantaba yo desde el año 63.

Es un guitarrista autodidacta...



Soy un artista autodidacta, eso es cierto, yo no he ido a la escuela de música, la música vino a mí y nací con música en la sangre y sin problemas de la circulación. Yo empecé a oír a mis padres en las intrincadas montañas donde vivía, por las noches, tocando el tres, la guitarra, las maracas, cantando, y ahí fui aprendiendo hasta hoy.



¿Se ganó la vida tocando guitarra?



Una amiga ayer me sacó la cuenta, en una entrevista, y me dijo que yo tenía 59 años como músico profesional. Cuando yo era muy jovencito, andaba con la guitarra por las calles de Cuba, tocando la guitarra y recibiendo propina. Toda la vida he sido músico.