Vicente Fernández padece el síndrome de Guillain-Barré: ¿qué es y qué implica?

Vicente Fernández, el icónico cantante mexicano de música ranchera, se encuentra en tratamiento luego de que se descubriera que padece el síndrome de Guillain-Barré.



Así lo dio a conocer Vicente Fernández Jr., hijo mayor del cantante, en entrevista con la cadena estadounidense Univisión.



"Afortunadamente fue detectado muy a tiempo y ya tiene tratamiento que va a ser, como dijeron los doctores, con una respuesta lenta. Aparte tenemos el inconveniente por la edad de mi papá, pero ha ido respondiendo bien", confirmó Fernández Jr.



El hijo del 'Charro de Huentitán' indicó que esta enfermedad no tiene relación con la caída accidental que sufrió el cantante a inicios de este mes y por la cual debió ser sometido a una cirugía de emergencia.



"Él no había presentado ninguna molestia. Es algo que fue (detectado) muy a tiempo, y fue muy inesperado, pero fue detectado 'en días': dos, tres, cuatro días, dijeron los doctores", dijo Fernández Jr.

Lea también: ¿Qué tan necesaria es la tercera dosis de vacuna contra el covid-19?

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?

El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno que ocurre cuando el sistema inmunológico del organismo ataca los nervios.



"Afecta las fibras nerviosas, las vainas de mielina, que son la cobertura que tienen nervios periféricos. Al afectarlas el nervio no funciona adecuadamente y puede producir parálisis de los músculos, tanto de extremidades como respiratorios", explicó hace unos años el neurólogo Carlos Tolosa a El País.



Los síntomas del Guillain-Barré incluyen un cuadro de debilidad y hormigueo que se propaga rápidamente desde las extremidades inferiores y puede llegar a paralizar todo el cuerpo, pudiendo llevar al paciente a un paro respiratorio y causar su muerte.



La causa exacta del padecimiento se desconoce, sin embargo, puede estar ligada a infecciones respiratorias -como el virus del Zika- o gastrointestinales previas.



"Después de un proceso infeccioso bacteriano o viral, los anticuerpos o defensas atacan dicho virus o bacteria y confunden la superficie de la mielina del nervio creyendo que la proteína que la cubre es infecciosa, por eso la ataca y la destruye", indicó Tolosa.

Puede leer: La huella que dejó Larry Harlow en Cali

"Estado de salud es grave, pero estable"

Vicente Fernández encuentra despierto y está sentado en una reposera y su estado de salud se mantiene "grave, pero estable", confirmó en rueda de prensa el médico Ever Arturo Rodríguez Arias, director del centro médico en donde se atiende al 'Charro de Huentitán'.



"(Tiene) una apertura ocular espontánea, entiende lo que se le comunica, interactúa directamente con su familia a través de movimientos de afirmación o de negación. Se mantiene con rehabilitación de la deglución. Su traqueostomía se encuentra funcionando perfectamente, no tiene ningún problema", reveló el galeno.



Y agregó: "tiene un esfuerzo respiratorio, trata de respirar espontáneamente aun cuando es débil, por lo que continúa con rehabilitación pulmonar y física diariamente, su presión arterial y su frecuencia cardiaca se mantienen estables. Su alimentación es a través de una sonda nasoenteral, esto debido a la dificultad para la deglución. Su abdomen no tiene ninguna alteración. Su función renal, vital en estos casos, se mantiene estable. Los marcadores de infección son negativos hasta el momento".



El doctor Rodríguez resaltó finalmente que 'Chente' responde a la estimulación con movimientos de dedos de mano derecha y pie izquierdo, lo que aseveró que es "un gran avance".

El diagnóstico

Según el doctor Francisco López, quien hace parte del equipo médico que trata a Vicente Fernández, tras la operación por la caída el artista presentó "una evolución al empeoramiento franca, debilidad, alteraciones cardiovasculares, disminución del esfuerzo y la capacidad respiratoria".



Los profesionales de la salud, entonces, debieron brindar apoyo respiratorio, cardiológico y realizar estudios neurofisiológicos para indagar si el cantante tenía alguna otra enfermedad no diagnosticada.



"Los estudios nos demuestran una afección nerviosa periférica con una presentación atípica y severa que condiciona debilidad de la musculatura general, misma que llevó a la incapacidad y a la dificultad respiratoria progresiva del señor don Vicente Fernández, concluyente con un diagnostico de una polirradiculoneuropatía, una variante rara, con un predominio motor, axonal, que ha generado esta incapacidad al movimiento", explicó el galeno.



Y agregó: "esto genera un bloqueo prácticamente completo del estímulo nervioso, por la misma enfermedad, y tiene una presentación atípica de una variante rara de este grupo de patologías neurológicas. El diagnóstico fue establecido de manera oportuna y precisa, siendo concluyentes e iniciando el tratamiento de manera inmediata y oportuna".