Viajar con amor, la invitación de la Toya Montoya a hacer turismo responsable

Jhon Edward Montenegro Jimenez

María Victoria Montoya fue una de las modelos más destacadas de Colombia, que desfiló en las más importantes pasarelas, pero un día dejó de disfrutarlo y se adentró en una búsqueda interior, personal. Ahora es empresaria, promotora del ecoturismo y de la vida en equilibrio.



La samaria acaba de culminar el proyecto ‘Viajeros por Naturaleza’, que puede verse en la pagina web de Caracol, a través del cual recorrió diferentes destinos del país, entre ellos Chocó, Tolima, Amazonas, Santa Marta, La Guajira, Inírida, Guaviare, Meta, Boyacá y Casanare.



Ahora está concentrada en un emprendimiento que nació hace más de un año, una reserva en la que trabaja con apoyo de la empresa pública y privada para la conservación del bosque húmedo tropical en el Magdalena Medio.

¿Qué significó viajar por toda Colombia para promover el turismo ecológico y el cuidado de la naturaleza?



Fue todo un privilegio haber sido la cara de este proyecto que nos invitó a viajar de manera responsable y consciente, a cuidar el medio ambiente y nuestros ecosistemas. Fue un orgullo poder mostrarle, no solo a los colombianos sino al mundo, aquello que nos hace únicos y que nos posiciona como el segundo país más biodiverso del mundo. Y muy grato poder comunicarle a la gente no solamente la parte bonita sino además las problemáticas que hay a nivel social y ambiental, para que entendiéndolas y teniendo una visión más amplia de lo que ocurre en nuestro país, podamos encontrar soluciones entre todos y empecemos a alzar nuestra voz para proteger nuestros territorios.

¿Por qué aceptó este proyecto en televisión, si había estado alejada de los medios?



Este proyecto se empezó a gestar hace casi dos años. Desde septiembre a diciembre del año pasado grabamos diez destinos por Colombia. Y la verdad es que no dudé en ningún momento cuando me propusieron participar activamente de este, porque es algo que resuena con todo lo que soy, lo que siento, lo que promuevo. Siempre he dicho que mi voz se la presto a aquellos que no tienen voz, a los árboles, a los ríos, a los mares, a las montañas. Era la oportunidad perfecta para darle mi voz a los territorios colombianos, que muchos no los tenemos en el radar, pero que siempre están allí con los brazos abiertos para recibirnos, a nosotros y a los habitantes del mundo que vengan a Colombia. Creo que no hay ningún reto, porque es algo que sale y fluye de mí, está muy ligado a mi estilo de vida. Estuve por fuera del país durante casi diez años, pero hace tres volví a mi país, me fui a vivir a Santa Marta y a partir de allí empecé a viajar por Colombia, a conocer distintos destinos, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestras raíces.

¿Qué desastre ecológico del mundo le ha dolido más?



A mí esta pregunta me hacer doler todas las fibras. Al comienzo de la pandemia se decía que el planeta estaba respirando y no hay nada más distante de esa realidad: el planeta durante la pandemia y cada vez más está siendo ultrajado, nuestros bosques están siendo talados, en nuestro país hay varios proyectos en proceso que pretenden acabar con los páramos, ecosistemas tan importantes para la vida, el agua, el aire que respiramos. Quieren hacer el Puerto de Tribugá y creo que este es un punto especial para resaltar, porque en el primer capítulo que salió de ‘Viajeros por Naturaleza’, en el Chocó, podemos ver las diferentes perspectivas de la comunidad en el Puerto y, en lo personal, ya me he manifestado varias veces oponiéndome a esa megaobra, no somos conscientes de que tenemos que trabajar con la tierra y por la tierra si queremos sostenernos en el tiempo.

Lea también: ¿Amante de las aves?, participe de la Colombia Birdfair virtual



El tráfico ilegal de especies es un tema que me asombra, durante el proyecto tuve la oportunidad de interactuar con fauna silvestre, pero me gusta aclarar que se trató de animales rescatados de tráfico ilegal de especies. Es importante saber que cuando vamos a diferentes territorios hay que respetar la flora y la fauna.

Los capítulos completos de la serie ‘Viajeros por naturaleza’ se pueden encontrar en la página web: www.caracol

tv.com/viajeros-por-naturaleza.



¿Qué le adeudamos los seres humanos a la naturaleza y al planeta?



A la naturaleza y a la madre tierra le debemos absolutamente todo. Si paramos y nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos, entenderemos que todo viene de ella, la casa donde dormimos, la ropa con la que nos vestimos, los alimentos con los que nos nutrimos, el agua que nos da vida, la respiración que nos permite estar en pie. Creo que hemos sido muy egocéntricos por ponernos encima de todas las especies y ecosistemas. Es el momento de parar y replantearnos y entender que somos parte de la naturaleza y como parte de ella tenemos que relacionarnos de manera respetuosa y de equilibrio.

¿Es practicante del ecoturismo?



Por supuesto que sí, es la manera en la que viajo, siempre he creido que el lujo está en poder conectar todos nuestros sentidos con la naturaleza, poder escuchar el canto de los pájaros, poder sentir el viento, escuchar el ruido de los árboles, meternos al río, bañarnos en el mar cristalino. Durante mi vida siempre he estado detrás de destinos que me conecten con la naturaleza. Trato de viajar con conciencia, con respeto no solo hacia los ecosistemas, sino hacia las comunidades y los habitantes de cada uno de los territorios, entendiendo su cultura y sus tradiciones y su visión frente a la vida.

¿Qué le emocionó de estos viajes?



Poder promover Colombia de una manera responsable y consciente. Darle visibilidad a los territorios, a los seres que trabajan en cada uno de estos, promoviendo un turismo responsable, personas que realmente han transformado sus comunidades y sus realidades a partir de esos emprendimientos. Me emociona invitar a los colombianos a conocer más, a apropiarnos más y a sentirnos más orgullosos de todo lo que tenemos.

Le puede interesar: La actriz María Eugenia Parra falleció este martes

¿Cómo le fue con el aislamiento?



Todos tenemos ganas de explorar, de conocer, de salir, de respirar. Fueron unos meses bastante complejos para todos los habitantes de este planeta tierra, es el mejor momento para apoyar lo local, para reactivar nuestra economía por medio del ecoturismo. Estoy convencida que es una herramienta eficaz de aportar a la reactivación de nuestro país, explotando nuestros recursos de manera consciente, recíproca, en balance, en equilibrio.

Proyectos pendientes...



Muchos, porque todo se puso en pausa durante la cuarentena. Participé en la Feria de Vida Sana, para comunicar la importancia de encontrar el balance que necesitamos en nuestras vidas, a través de la meditación, el ejercicio físico y la alimentación. Estoy trabajando desde un emprendimiento nuevo que nació hace más de un año, en conservación del bosque húmedo tropical en el Magdalena Medio, que es donde se encuentra nuestra reserva, estamos creando estrategias con empresas públicas y privadas y con el estado para llevarlos a la conservación.

Turista consciente



En un tiempo en que el cuidado del medio ambiente es vital, procura realizar un turismo consciente con la naturaleza y sostenible:



- No llevarse nada de la naturaleza. Por ejemplo las conchas o los corales del mar, deben ser dejadas en su territorio y no se deben tomar como souvenir.



- Emprender el viaje con provisiones. Llevar un termo con agua (que se pueda recargar) y hacer un sándwich para llevar. Si se compran paquetes o botellas de plástico, no dejarlas por ahí y llevarlas en la mochila hasta encontrar un basurero.



- Compra local. Así se ayuda a la economía de la región y el turismo se vuelve benéfico para el territorio.



- Reduce el consumo de papel. Tener los tiquetes electrónicos y el mapa en el celular.