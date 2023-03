Valentina Taguado, quinta eliminada de Survivor: la isla de los famosos

En la jornada de este jueves 2 de marzo, el equipo KOI tuvo que enfrentarse a un nuevo consejo tribal, donde tuvieron que despedirse de uno de sus integrantes. Sin embargo, previo a las votaciones, fueron confrotados por Tatán Mejía, sobre las falencias que los tenían actualmente como "el equipo débil" de Survivor: La Isla de los Famosos.



Con tres votos en contra, Valentina Taguado, se convirtió en la quinta eliminada del reality. Según las declaraciones de los miembros del grupo, las más opcionadas en salir eran Valentina y Catherine Mira.



La joven se destacó por su buena convivencia y sobre todo, por los aportes que hacía en el equipo con la distribución y preparación de los alimentos, sin embargo, esto fue tranformándose a lo largo de los días, donde sus compañeros, sintieron que su aporte, ya no era lo que necesitaban para poder avanzar en las pruebas.



Las razones que la llevaron a estar fuera según sus compañeros, fueron la falta de concentración que, como lo expuso Lina, le genera desventajas al equipo. Kathe también votó por ella, siendo consciente que la eliminación podría estar entre una de las dos.



Tras el consejo, Wilder Medina prometió que su equipo no volverá a perder, pues no le resulta agradable sacar a alguien que los pueda fortalecer.



En próximos capítulos, sin la presencia de un integrante, los equipos se someterán a la prueba de bienestar, en donde tendrán la oportunidad de conseguir alimento.