"Tuyo desde el momento en que te vi": el mensaje de John Travolta a Olivia Newton-John

La célebre actriz Olivia Newton-John, quien saltó a la fama por su papel en 'Grease', falleció este lunes a los 73 años, según confirmó su familia en un comunicado de prensa.



Newton-John llevaba luchando contra un cáncer de mama por más de 30 años. Tras conocerse la triste noticia, la también estrella de cine, John Travolta, su fiel compañero de set en esa película, le dedicó un sentido mensaje.



"Mi querida Olivia, hiciste que todas nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero muchísimo. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!", escribió el intérprete de Danny Zuko, acompañado por una foto de quien personificó a Sandy Olsson.

Su esposo John Easterling fue quien compartió el lamentable hecho a través de su cuenta de Instagram. "Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil".



La amistad entre Olivia y Travolta duró más de 40 años, iniciando desde el momento en que se unieron para la célebre película, la cual, según contó Newton-John, casi no la protagoniza ella.



De acuerdo con la actriz, se sentía algo mayor para el papel, pues en ese entonces tenía 28 y Travolta apenas 23. Sin embargo fue él quien la convenció y así interpretó a Sandy.



“No podría haber hecho la película si no hubiese conocido a John, porque no estaba segura de hacerla. Él me convenció”, confesó en una entrevista.



"Cuando compartes un éxito tan meteórico como ese, imposible de superar, hay un lazo que siempre permanece”, afirmó Travolta durante la celebración del aniversario 40 del filme.