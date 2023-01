¡Tome nota! Destinos imperdibles y tips para viajar por Colombia en este 2023

Si el 2022 marcó el regreso triunfal de los viajes, este 2023 trae consigo la reinvención creativa de los mismos. En comparación con el año pasado, los colombianos serán más optimistas a la hora de viajar y para el 85 % de ellos viajar está en sus planes.



Así lo corrobora una investigación que realizó Booking.com con más de 24 000 viajeros en 32 países, combinándola con los datos obtenidos en la plataforma para revelar las siete principales tendencias de viajes este año:



Volver a lo básico

Este será el año para aprender sobre supervivencia en vacaciones. Estos últimos años, marcados por desastres naturales y por la pandemia ha hecho que muchas personas no den por sentado las comodidades de la vida moderna y se prevé que aumenten las experiencias en medio de la naturaleza.



El 57 % de los viajeros quiere experimentar lo esencial en sus viajes y salir de las redes sociales escapando de la realidad (62 %), para desconectar y vivir solo con lo básico (57%). Y el 70 % valora viajar a un destino para aprender habilidades de supervivencia. Así que cabañas escondidas, cocina a fuego de leña o caminatas utilizando brújulas, estarán entre las opciones predilectas.



Viajeros virtuales

El metaverso llamará a viajar y el 27 % de colombianos afirma tener ganas de embarcarse en un viaje virtual. A la hora de elegir el destino, un 45 % de los viajeros nacionales expresa que recurrirá a la realidad virtual para inspirarse en su elección. El metaverso ofrecerá una nueva forma de vivir los viajes, aunque el 63 % cree que las experiencias virtuales no son suficientes.



Disfrutar fuera de la zona de confort

Después de vivir estos años de pandemia, el 72% de los viajeros colombianos quiere viajar a algún lugar con experiencias culturales e idiomas diferentes (72%) o recorriendo ciudades menos conocidas (34%).

El 87 % desea hacer un viaje fuera de su zona de confort. Por eso, habrá una gran oferta de experiencias extremas.



El glamour de los viejos tiempos

En medio de la inestabilidad global, las escapadas nostálgicas encabezan la lista de deseos (en un 95 %). Entre los milennials y la Generación Z, que nunca tuvieron esa experiencia de vivir en una era predigital tienen interés por este tipo de viajes. El 30 % de la comunidad viajera busca experiencias que les evoquen recuerdos, como visitar lugares que aparecen en películas.



Ya no dan tanta prioridad al descanso sino que buscan cada vez más la adrenalina, como visitar parques temáticos (71%), escape rooms o búsquedas del tesoro.



Peregrinaciones en busca de paz

La búsqueda del equilibrio entre “mente, cuerpo y alma” pasará al siguiente nivel. La tendencia serán las escapadas de meditación, muy populares en todo el mundo.



El 47% de los colombianos aspira encontrar la paz en un retiro silencioso y un 52 % está dispuesto a darse una escapada para centrarse en su salud mental o en superar crisis personales.



De vuelta los viajes corporativos

Los viajes de negocios volverán a la agenda. El 48 % de los empleados en el país espera que su empresa organice un viaje de trabajo para reunir al equipo, y a un 56 % le gustaría que su empresa invirtiera el dinero ahorrado por la llegada del teletrabajo en viajes o retiros corporativos.



Ahorrar para disfrutar

Pese a la incertidumbre económica mundial, el 50% de viajeros expresa que invertir en vacaciones sigue siendo una de sus prioridades. El 74 % ajustará su presupuesto aprovechando ofertas y haciendo una mejor planificación.

Guatapé

El último lugar imperdible es el monolito de 220 metros ubicado en el Peñol, municipio cerca a Guatapé, a unas horas de Medellín. Desde su cúspide se pueden tomar fotografías panorámicas del lugar y del embalse que lo rodea. Y desde abajo, observar la inmensidad de esta piedra con un paisaje que desafía la realidad. Recorrer las calles de Guatapé con sus casas de múltiples colores y calles empedradas es una experiencia inolvidable, sumada a las atracciones acuáticas como un paseo en lancha, practicar canotaje, flyboarding o montar en Jetsky.

Ubicado en el Peñol, municipio cerca a Guatapé, a unas horas de Medellín. Fotos: Especiales para El País

Caño Cristales

Ubicada en la Serranía de La Macarena, esta es una maravilla natural creada por las aguas cristalinas de un río que deja entrever colores amarillos, azules, verdes, rojos y negros. Es causada por un fenómeno que ocurre gracias a una planta acuática.

Además de la vista panorámica espectacular, allí habitan cientos de especies de aves, anfibios, reptiles, entre otros animales. En la región hay fincas llaneras que ofrecen hospedaje y alimentación. Y en los pueblos hay espectáculos de baile de joropo y canciones al son del arpa.

Caño Cristales, ubicada en la Serranía de La Macarena Fotos: Especiales para El País

Manizales festivo

En el municipio caldense se encuentran en plena Feria, va hasta el 9 de enero y se trata de la celebración más tradicional de la zona cafetera. Contará con una excelente nómina de artistas, dentro de estos se encuentran el Grupo Niche, Jorge Celedón, ChocQuibTown, Paola Jara, Dálmata y Espinoza Paz, entre muchos otros. También se realizan eventos deportivos como exhibición de cars, y motocross. Otras actividades para agendarse son el Festival Folclórico, el encuentro de tunas, el Festival Regional y Nacional de la Trova y la Feria de Cafés.

El municipio caldense se encuentran en plena Feria. Fotos: Especiales para El País

Pasto y su Carnaval

El departamento de Nariño se destaca cada inicio de año por su mágica fiesta donde la música, gastronomía y el colorido adornan las calles de su capital.

Imperdibles la Misa Campal Andina y el Carnavalito, los variados conciertos como el de música andina, el concierto ‘Rock carnaval’, el de mujeres cantautoras del sur y el de orquestas y agrupaciones locales.

Ayer tuvo lugar el desfile de la llegada de la Familia Castañeda, hoy es el Día de los Negros y mañana el Día de los Blancos con su gran desfile Magno, dos eventos.

No hay que dejar de ir a la Laguna de la Cocha, la Venecia colombiana, donde se puede disfrutar de la comida típica, como el exquisito cuy.

Carnavales de Pasto Fotos: Especiales para El País

No se pierda

En Ipiales, Nariño, está el Santuario Las Lajas, de arquitectura gótica.

Villa de Leyva. Monumento Nacional de Colombia. Municipio boyacense que conserva su arquitectura colonial.

Los cinco destinos más reservados en el país este puente de Reyes son: Cartagena, Santa Marta, Medellín, San Andrés y Bogotá.

Salento. Destino del Eje Cafetero para los amantes del senderismo. Se puede acceder al Valle del Cocora, donde crece la palma de cera.