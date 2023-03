Tom Hanks gana premio a 'Peor Actor'

Tom Hanks es un actor de Hollywood con dos Óscar a cuestas, pero este sábado recibió otros dos premios que ninguna estrella quiere en su currículo: los premios Razzie o Frambuesa de Oro.



Los votantes de estos anti-Óscar, que premian "lo peor del cine", decidieron que el trabajo de Hanks como el representante de Elvis Presley en la biográfica 'Elvis' fue la peor interpretación de un actor de reparto.



La película ha sido muy elogiada y compite por ocho Óscar este domingo. Su protagonista, Austin Butler, es uno de los favoritos a llevarse la estatuilla al mejor actor en la mayor gala de Hollywood.



Pero el aspecto de Hanks con grandes prótesis para dar vida al coronel Tom Parker, el abusivo apoderado del rey del rock and roll, no fue bien recibida por varios críticos, que consideraron que su fichaje fue el punto flaco del film.



Para agravar la cosa, los votantes de los Golden Raspberry Awards también le dieron el trofeo de la 'peor pareja en pantalla' a "Tom Hanks y Su Cara Cargada de Látex (y su Ridículo Acento)".



Al menos no se llevó el premio al peor actor.



Su papel de Geppetto en la nueva versión de Disney de "Pinocho" fue considerado menos terrible que el de Jared Leto, favorito de los Razzies, en la película de Spiderman 'Morbius'.



La biográfica y controversial cinta "Rubia", sobre Marilyn Monroe, se llevó el trofeo a la peor película del año.



Los Razzie son anunciados un día antes de los Óscar, y parodian la noche en que los estrellas se reúnen para celebrarse a sí mismos.



Pero también se han ganado sus críticas.



Este año los organizadores dieron marcha atrás con la nominación de Ryan Kiera Armstrong, actriz en la nueva versión de "Firestarter", entonces con 12 años. AFP



Al anunciar los ganadores el sábado, el grupo dijo que los propios Razzies ocuparon la vacante de Armstrong en la lista de peores actrices.



De acuerdo con un comunicado, los Razzies "ganaron por un largo margen".



"Bueno, ¿qué podemos decir? Nos ganamos este Razzie", dijeron en un discurso satírico divulgado en YouTube.



El año pasado, los premios Frambuesa de Oro lanzaron la categoría 'Peor interpretación de Bruce Willis en una película de 2021' para incluir la seguidilla de producciones que el actor de "Duro de matar" había rodado en un año.



Pero le retiraron el premio poco después, cuando la familia de Willis anunció que sufría de una enfermedad cognitiva llamada afasia.



Los Razzies fueron entregados por primera vez en 1981 en una sala de estar en Los Ángeles por iniciativa de veteranos de la industria y graduados de cine de la Universidad de California, Los Ángeles, que eligieron la frambuesa como símbolo de burla.



