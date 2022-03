"Todo un divino aceptando su premio de afrolatino": arremetida musical de Residente a J Balvin

El artista puertorriqueño Residente volvió a dirigirse a J Balvin en una canción que dura poco más de ocho minutos, donde lo tilda de "racista" e incluso arremete contra su padre a quien llamó "influencer frustrado".



El rapero hace un par de días atrás había publicado un video en su cuenta de Instagram, donde anunciaba que iba a sacar una canción "tirándole" a un artista del género urbano, sin decir su nombre.



Inmediatamente sus fanáticos comenzaron a especular y el nombre de Balvin sonó con fuerza como el objetivo del nuevo single de Residente.

Este jueves, se publicó el videoclip de la canción, donde aparece Residente cantando durante 8 minutos con 39 segundos y la mitad de este tiempo, fue dedicado directamente hacia J Balvin.



El video fue subido en el canal de Youtube del productor musical Bizarrap, y que ya cuenta con más de 16 millones de vistas en menos de 24 horas.



Ante esto, Residente había anunciado que por cada vista que tuviera el video, se haría una donación a dos organizaciones de salud mental.

Entre las frases polémicas que dejó la canción, Residente arremetió contra el padre de Balvin, asegurando que fue "criado por un influencer frustrado", además cuestionó su capacidad de escribir canciones.



Residente también criticó el premio Afrolatino que le dieron a J Balvin el pasado mes de diciembre como "Artista Afrolatino del Año".



“Todo un divino aceptando su premio de afrolatino

Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco

Al descubrir que Daddy Yankee era blanco

Mi llave, lo peor de todo y lo má' grave

Es que este pendejo e’ racista y no lo sabe.”



También cuestionó la posición de Balvin durante el estallido social del paro nacional en el país, que comenzó el 28 de abril del 2021.



"El pueblo luchando, los están matando

Y el tipo subiendo fotos de Ghandi rezando".



Según se pudo conocer del mismo artista paisa, tras estrenar su documental en Amazon Prime, 'The Boy From Medellín", lleva un buen tiempo batallando por su salud mental. Residente se refirió a este tema en su canción.



"Pendejo mentiroso, se hace el espiritual

Usando la salud mental pa' vender un documental".



Cabe recordar que esta contienda empezó cuando Balvin publicó un video, invitando a otros artistas urbanos a sabotear los premios Grammy, asegurando que se habían olvidado de los cantantes del género.



Tras esto, Residente le respondió, afirmando que era una falta de respeto con sus colegas cantantes y donde finalmente afirmó que la música de Balvin era como un "carrito de hot dog".



Después de esto, los artistas se han "tirado pullas" el uno al otro, tanto así que el propio Balvin sacó una línea de mercancía alusiva a la venta de 'hot dogs'.