¡Súper Rihanna!, la cantante regresa a los escenarios en el Halftime del Super Bowl

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados por lo fanáticos del fútbol americano; sin embargo, cada vez más su show de medio tiempo se ha convertido en una de las presentaciones artísticas más esperadas a nivel mundial, y no es para menos, pues quienes se han presentado en los últimos años han sido grandes estrellas, de la talla de Shakira, JLO, Beyoncé, Lady Gaga, Eminen y Snood Dog, y este año la encargada de brillar como sus ‘Diamonds’ será Rihanna.



Una noticia que, en septiembre de 2022, sorprendió positivamente a sus ‘rihanna-lovers’, puesto que la cantante lleva casi siete años fuera de la escena, “para ella este momento es muy importante, porque está haciendo un esfuerzo increíble, pero con toda la disposición y energía, porque ha sido mucho tiempo por fuera de los escenarios y esto, por supuesto, implica volver a retomar muchas cosas”, manifiesta Carlos Passage, corresponsal de Billboard en español, Colombia.



Durante la rueda de prensa previa al Super Bowl, que se llevó a cabo esta semana, la intérprete de ‘Love on the Brain’ confesó que ha estado enfocada en los 13 minutos de show que verán miles de millones de personas.



La intérprete de Work, Umbrella, Lift Me Up y otros grandes éxitos, vuelve a los escenarios y se presentará esta noche en el Medio Tiempo del Super Bowl. AFP

“El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo. A pesar de lo aterrador que es, porque no he estado en el escenario en siete años, hay algo estimulante en este desafío. Es importante para mí hacer esto, para la representación de mi cultura, es importante que mi hijo vea esto”, enfatizó la artista ante los medios.



Precisamente, prensa y seguidores han especulado sobre cómo será su regreso, aunque aún no se ha difundido la lista oficial de su repertorio, estos esperan que no falten algunos de sus éxitos como Diamonds, Umbrella, Don’t Stop the Music, Love on the Brain, We Found Love. “Tiene 39 playlists para escoger un solo tema para abrir el día del Super Bowl e interpretarlo en 15 minutos, pero es posible que cante sus más grandes éxitos en una sola tanda”, cuenta Passage.



La lista de colaboraciones que ha tenido la cantante es larga, por eso también se habla de posibles invitados en su presentación, entre ellos Jay-Z por todas las colaboraciones que ha hecho con ella, en especial Umbrella; Drake, por el sencillo de Work; Coldplay, por el tema Princess of China; Calvin Harris, en colaboración por We Found Love, incluso se ha nombrado a la colombiana Shakira, debido a su feat ‘Can't Remember to Forget You’.



Aunque no se descarta que ‘Riri’ esté sola en el escenario, “considerando que se está concentrando en su primer concierto en siete años y que está de vuelta al ruedo, creo que es más probable que no comparta el escenario”, dice Passage.



Rihanna comentó que una de las razones por las que aceptó hacer parte del Halftime del Super Bowl fue por su nueva faceta como madre, “Cuando te conviertes en mamá sucede algo y es que: sientes que puedes conquistar el mundo, puedes hacer cualquier cosa”.

Lo que sí se supo, y de sus propias palabras, es que la intérprete de ‘Dancing In The Dark’ busca incluir elementos de la cultura caribeña en el ‘halftime’.



Ya en distintas ocasiones a lo largo de su carrera musical, la cantante ha demostrado lo orgullosa que está de sus raíces y ha querido llevar en alto la bandera de su país, Barbados, donde ya la han proclamado ‘Heroína nacional’. “Ella se ha autoproclamado una mujer que apoya a los inmigrantes, especialmente a quienes llegan a Estados Unidos, provenientes de otros países, se ha relacionado muy bien con las diferentes culturas, en especial de su país natal”, explica Passage.



De ahí que Rihanna haya mezclado a lo largo de su carrera musical, los sonidos caribeños con el dance pop, aunque en esta ocasión se dice que irá más allá, eso se intuye porque la cantante de ‘Stay’ ha dado un adelanto del “toque caribeño” que tendrá su intervención.

Rihanna se presentó en el Halftime de la NBA en 2011 AFP

Una súper estrella

Con una inconfundible voz mezzosoprano, Robyn Rihanna Fenty, de Saint Michael, Barbados, ha escrito 17 años de historia como actriz, cantante y empresaria.



A los 16 años la cantautora llegó a Nueva York por recomendación de Evan Rodgers, quien le arregló una cita con Jay Z, CEO de Def Jam Records, desde ese encuentro firmó con Def Jam y para 2006 presentó su primer gran éxito ‘A Girl like Me’.



De ahí en adelante la historia de la cantante ha venido en ascenso, pues hasta el momento ha tenido “14 éxitos número 1, además la joven artista no ha parado de acumular triunfos, incluso en otras industrias, como en la moda y la belleza”, cuenta Passsage.



En 2007 llegó su sencillo Umbrella, el cual se convirtió en un avance internacional en su carrera, ya que ganó su primer Grammy a la Mejor colaboración Rap / Sung con Jay Z en 2008. Después de lanzar cuatro álbumes de estudio que obtuvieron Platino de manera consecutiva, incluido el ganador del Grammy: Unapologetic (2012), fue reconocida como icono pop.



La cantante, de 1.73 metros de estatura, es una de las intérpretes más vendidas de todos los tiempos. Fue nombrada Artista de Canciones Digitales de la década de 2000 y la mejor de los 100 Principales de la década de 2010 por Billboard.



Rihanna ha ganado ocho Grammy, 12 American Music Awards y el mismo número de Billboard Music Awards, y el Icon Award en los American Music Awards 2013.



“Es una artista que ha sido un diamante que se ha ido puliendo cada vez más hermosa, además de su imagen, Rihanna tiene una voz melodiosa, y sumado a lo anterior la forma como ha sabido manejar las redes sociales”, explica Passage.



Más allá de los reconocimientos y la fama, la cantante ha tenido que enfrentarse a situaciones complejas en su vida, desde relaciones tóxicas con otros artistas de Hollywood, como el rapero Chris Brown, con quien sostuvo una complicada relación entre 2007 y 2013. El 8 de febrero de 2009 se pelearon y todo terminó con una agresión física por parte de Chris a Rihanna, que le valió a él una orden de alejamiento.



Una situación compleja para la intérprete, pues de niña tuvo que ver como su padre abusaba físicamente de su madre, además de sufrir de bullying en la escuela, por ser de tez más blanca que las personas de su comunidad.



En 2016 la cantante hizo un break en el mundo del espectáculo y se ha dedicado a sus distintos emprendimientos como lo es la marca de cosméticos Fenty Beauty, Fenty y Fenty Skin y la de ropa junto a la firma de lencería LVMH, lo cual le ha permitido crecer en la industria empresarial. Ha sido influyente en la música, pero en la moda está a otro nivel, hasta el momento en los informes de la Bilboard la cantante cuenta con 1.4 billones de dólares en su fortuna.



Sin embargo, esto no la ha alejado de los reflectores, pues su más reciente sencillo ‘Lift me up’, single de la película Black Panther: Wakanda Forever, logró posicionarse en el privilegiado top de los diez primeros lugares.

Asimismo, en los últimos meses la cantante ha dedicado sus días a la maternidad, pues hace poco nació su primogénito, de quien no se ha revelado el nombre aún, y que es fruto del amor con su actual pareja A$Ap Rocky.



La cantante contará con la compañía de su hijo de ocho meses; aunque estará junto a su familia y tendrá unos audífonos para aislar el sonido, su presencia es muy especial para ella.

En 2017, la primera dama de Francia, Brigitte Macron, le dio la bienvenida a Rihanna en el Palacio del Elíseo y reconoció su trabajo por la educación. José Andrés Ocampo/ Flash.

Show épico

Además de su #regreso a los escenarios, Rihanna se suma a la lista de mujeres que han protagonizado el Super Bowl, entre las que se encuentran Madonna y Lady Gaga, entre otros sinónimos de éxito y empoderamiento femenino.



El evento, que iniciará desde las 6 p.m. hora Colombia, podrá verse por Espn, canal que posee los derechos de transmisión en Latinoamérica, y será el medio por el cual se podrán disfrutar de los 13 minutos en los que la cantante mostrará todo su talento.



Otra de las mujeres que han sido muy esperadas en los escenarios del tiempo de descanso deportivo fue Lady Gaga con su aparición en 2017, Beyoncé e incluso Jennifer López, en compañía de Shakira, compartieron escenario en 2020, una presentación que dio mucho de qué hablar por considerarse un momento icónico para los latinos. Sin embargo, desde la presentación del documental ‘Halftime’, de Netflix, se creó una gran polémica por las declaraciones de López, “esta es la peor idea del mundo, tener a dos personas haciendo el Super Bowl”, dijo la estadounidense.

Aunque es la primera vez que la cantante de ‘Woo’ se presentará en este evento, no es la primera oportunidad en que los organizadores del encuentro deportivo la invitan, teniendo en cuenta que es una de las artistas más reconocidas internacionalmente.



Cabe recordar que en 2016 la cantante se negó a presentarse, debido a la controversia de la NFL relacionada con Colin Kaepernick. El exjugador de fútbol americano decidió arrodillarse durante la presentación del himno nacional en los partidos como protesta visible ante la brutalidad policíaca y la desigualdad de derechos que en los últimos años han padecido los afroamericanos.



Frente a los castigos impuestos a los futbolistas que manifestaban su repudio contra ciertas políticas, Rihanna se solidarizó, negándose a participar en el evento deportivo, el cual es visto por miles de millones de personas en todo el planeta.



Después de una larga búsqueda para saber qué artista haría parte del medio tiempo, la agrupación que se encargó de brillar durante 13 minutos de música y arte fue la banda musical de pop rock estadounidense Maroon 5, quienes debutaron en la industria en 2001.



La historia continúa esta tarde a cargo de Súper Rihanna.