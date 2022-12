Alexánder Abreu no olvida la primera vez que tuvo la oportunidad de presentar su orquesta al público caleño a plenitud. Ocurrió en septiembre de 2016 y para él, en su momento, fue casi como "aprobar un examen que tenía pendiente" .



No era su primera vez en Cali. Años atrás el maestro Jairo Varela, visionario como siempre, lo había elegido como acompañante en un concierto de aniversario del Grupo Niche. Aquella ocasión, sin embargo, sirvió solo como una forma de conocer y empezar a entender al que, sin duda alguna, es uno de los públicos salseros más exigentes y conocedores de América Latina.



Pero en el 2016, cuando su emblemático tema 'Pasaporte' ya era todo un hit en las salsotecas, las estaciones radiales, las rumbas de esquina y las fiestas de salón de Cali, su presencia no pasó inadvertida.



El concierto que dio en la antigua carpa del ya desaparecido Club San Fernando fue uno de los mayores sucesos de la escena salsera colombiana en el 2016.



Desde entonces Abreu logró plantar su propia bandera en el escenario local. Y su poderosa banda, Havana D' Primera, revitalizó la presencia de la timba cubana dentro del paisaje musical caleño con nuevos éxitos musicales.



Para las orquestas y músicos cubanos está claro que Cali representa su mayor mercado dentro de Colombia, pues solo en esta ciudad hay cabida y aceptación para tantas expresiones y propuestas que surgen en la isla: desde el son tradicional, hasta el songo y la timba, además del Jazz, el bolero y la trova.



Por eso Abreu, en diálogo con El País, dice estar "ansioso por volver a Cali, la Capital Mundial de la Salsa, una ciudad que nos ha recibido siempre con los brazos abiertos desde la primera vez que la visitamos y que tiene un público con un enorme conocimiento del universo de la música cubana".



Y ese reencuentro con el público caleño se dará el próximo miércoles 28 de diciembre, en el marco de un nuevo ciclo de los tradicionales 'conciertos íntimos de la Salsa' que se realizan en el Teatro Jorge Isaacs cada fin de año.



Para el reconocido músico esta será una visita especial por dos motivos. El primero, que está estrenando su nueva producción discográfica, titulada 'Será que se acabó', la cual le mereció este año una nueva nominación a los premios Grammy Latinos. Y el segundo, que podrá celebrar con los caleños 15 años de actividad de Havana D' Primera, la banda que formó en el año 2007 y se ha convertido en un referente internacional de la nueva sonoridad de la música cubana.



Por eso, a pedido de El País, eligió los temas emblemáticos de su repertorio que harán parte de esa celebración del 28 de diciembre en el Jorge Isaacs.

'Tres días' (2018)



'Siempre sí' (2016)

'Qué sorpresa' (homenaje a Juan Formell) 2017

'Pastilla de menta' (2018)

'Pasaporte' (2012)

'Ahora qué buscas' (2009)

'Cuando el río suena' (2009)

Alexánder Abreu y Havana D' Primera actuarán en el Teatro Jorge Isaacs el 28 de diciembre. Info y Boletería en: 310 394 55 11 y en www.masboleteria.com