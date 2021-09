Shark Tank Colombia: lo que viene en la cuarta temporada de los 'tiburones'

a cuarta temporada de Shark Tank Colombia llega a la pantalla de Sony Channel, el viernes 17 de septiembre a las 10:00 p.m. Y los sharks seguirán demostrando cómo, con la guía adecuada y el apoyo preciso, pueden transformar ideas y empresas en casos de éxito.



Regresan los experimentados tiburones Mauricio Hoyos y Ricardo Leyva, quienes han estado desde la primera en el tanque, además de Andrea Arnau, Alejandra Torres, Leonardo Wehe y Sammy Bessudo, que se sumaron en la tercera.

Y llegan dos nuevos tiburones: Hanoi Morrillo, inversionista y socia de La7EM en Latinoamérica, que a través de su experiencia en inversiones globales y tecnología, le dará un toque emocionante a las negociaciones. Y Miguel Caballero, emprendedor y empresario colombiano con más de 30 años de experiencia que aportará su foco en la innovación.



¿Qué características tienen en cuenta para invertir en un negocio que les presentan?

​

Andrea: Me fijo en quién está sacando adelante esa idea, ideas hay muchas y oportunidades, montones, pero gente con la capacidad de sacarlas adelante no.



Ricardo: La dedicación de los emprendedores y su equipo, la oportunidad detrás del proyecto, que conozcan muy bien su negocio.



Hanoi: Debe ser alguien obsesionado con su idea y con capacidad de liderazgo, que se levante y se vaya a dormir pensando en su emprendimiento. Que tenga una valoración bien fundada y que el negocio dé solución a una necesidad que tenga sentido y pueda escalar rápidamente.



Los emprendedores colombianos se han enfrentado a desafíos por la pandemia y el paro nacional, ¿Qué habilidades de ellos les sorprenden?

​

Andrea: Colombia ha pasado por muchos golpes en diversas ocasiones y de eso hemos aprendido a levantarnos. La cualidad más grande del emprendedor colombiano es que no se echa a llorar, sino que busca soluciones.



Ricardo: Algo que ocurrió en el mundo, pero fue más evidente en Colombia, fue la adopción de las tecnologías, se empezó a mirar al usuario de una manera diferente. En esta temporada no vimos tanta obsesión como en las pasadas, de gente presentando apps, una app no es un emprendimiento.



¿Hay un enfoque hacia causas sociales o medioambientales?

​

A: Esa tendencia no tiene reversa, se debe adoptar cada vez más este enfoque de responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad.



H: Me ha encantado ver ese foco, buscando ese triple impacto del que tanto se habla últimamente. Hoy en día es la responsabilidad de cualquier empresa buscar impacto no solo económico sino también social y medio ambiental.



R: Las grandes empresas en el pasado construyeron áreas de responsabilidad social. Esta vez en el tanque alguien nos habló de responsabilidad humana. Desde hace varios años los emprendedores tienen esa esencia en la piel. Grandes empresas están pagando las deudas que dejaron en el pasado y se están volviendo conscientes. Ya no se habla de emprendimientos verdes, vienen todos con la idea del capitalismo consciente: mejores negocios, más justos para toda la cadena de valor, medio ambiente y que socialmente tengan un impacto positivo.



¿Cuál es el error más común de los emprendedores al hacer sus presentaciones?

​

R: La valoración de los negocios sigue siendo el error más común. “Es que mi contador no me pasó la contabilidad”, dicen, cuando en una empresa hay que cuidar los pesitos, porque los pesos grandes se cuidan solos. Uno no vale lo que debe, sino lo que vale el negocio.



H: En esta temporada hay más de un emprendedor que se ha ido con una oportunidad perdida por no obtener una valoración realista y justa de su negocio, por no entender su potencial, sus propios números.



A: No entiendo cómo llegan emprendedores que no empezaron a usar la tecnología desde el día uno, si esta no es costosa, hace parte de la forma como se hacen los negocios hoy y facilita el crecimiento.



¿En qué se fijan a la hora de decidir en qué ‘shark’ invertir?

​

A: En que la propuesta de valor la tengan muy clara.



R: Que no se enamoren de la idea, sino del problema o de la oportunidad. Que traigan los proyectos sustentados desde la oportunidad del mercado.



¿Con cuál emprendimiento de otras temporadas ‘mordieron fácil’ el anzuelo y siguen allí?



R: Siento gran pasión por los obsesionados con expandirse. Me encanta haber sido inversionista de The Frenchie Co, diseñadores caleños, con quien nos expandimos a EEUU., y Kiwi, robots a domicilio, a quienes agregamos una propuesta más allá del dinero.



A: Con Pleia, la compañía que hace compost cuando se muere tu mascota y lo convierte en arbolito. Los chicos resuelven perfecto la forma de llevar el duelo.