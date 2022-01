Seis series sobre empoderamiento femenino que no puede dejar de ver

Si una tendencia podemos observar en las nuevas series, a través de los diferentes canales de streaming, es el protagonismo de personajes femeninos más complejos, ingeniosos, fuertes, y con una sensualidad que ha ganado madurez y seguridad a través de los años.



Algunos de estos personajes, interpretados por actrices que en otras épocas habrían estado presionadas a aceptar papeles de madres o abuelas, se roban hoy el protagonismo. Tanto, que por momentos parecen suscitar mucha más atención y devoción del público, que los jóvenes protagonistas del momento.



Es el caso de Sylvie Grateau, la estratégica y experimentada directora francesa de la agencia de marketing Savoir, en la serie Emily en París.

O las septuagenarias Grace y Franky, cuyos esposos salen del closet y se van juntos mientras ellas deben reconstruir su vida emocional y financiera con ingenio, integridad y lealtad entre amigas.



O la serie dirigida y protagonizada por la francesa Julie Delpy, Al Borde, quien interpreta a una chef madura que lleva años sin tener sexo con su buen y estable esposo desempleado.



Jackeline, en The Bold Type, la sensacional editora de revista; Che, comediante queer en Sex And The City; o Bridget, la investigadora incorruptible en Dopesick. Todos, personajes para seguirles la pista.

Después de los 70 todo comienza

Grace y Frankie (Netflix) no es una serie sobre adolescentes en una playa, en paños menores. Es una comedia inteligente y sensible sobre el amor en la madurez.



Allí vemos a una Jane Fonda (hoy de 84 años de edad) que resplandece de elegancia y belleza frente a la cámara, junto a su amiga Lily Tomlin, de una fuerza expresiva extraordinaria.



Grace y Frankie acaban de ser abandonadas por sus maridos de toda la vida, quienes deciden salir del clóset y casarse entre ellos. Las dos amigas deberán reconstruir su vida, sanar, y dar la sorpresa.

Se cocina un cambio

La estrella francesa Julie Delpy, que deslumbró a la crítica en Antes del Amanecer, regresa ahora en toda su madurez, para dirigir y protagonizar una serie llamada ‘Al borde’ (Netflix), donde encarna a una chef que hace años no tiene sexo con su fiel esposo desempleado, y analiza lo que ha sido su vida, diferente a lo que soñó. Sus amigas, escuderas.

La jefa de ensueño

Jacqeline Carlyle es la sofisticada y consagrada editora en jefe de la revista Scarlet, donde tres jóvenes periodistas comienzan su carrera bajo el ala protectora de esta experta, inspirada en una mujer de la vida rea: la chic editora de la revista Cosmopolitan, Joanna Coles. Jacqueline encarna la sororidad en la serie The Bold Type, Netflix.

Contra los intocables

Bridget Meyer (interpretada por Rosario Dawson), es la incorruptible agente de la DEA que emprende una lucha contra los altos poderes de la farmacéutica que desata -en Estados Unidos- una fiebre de opioides, adicciones y muertes.



De principios inquebrantables, aunque su vida privada se tambalea. La serie se titula Dopesick, por Star+.

La (nueva) mujer 10

Sylvie, de 58 años, dirige la agencia de marketing de firmas de lujo Savoir, en la serie ‘Emily en París’, Netflix. Da cátedra de asertividad laboral, estilo, poder personal, espiritu independiente y, a la vez, capacidad para sortear relaciones sentimentales de alta complejidad, con su esposo-no pareja, su cliente-amante, o su joven novio soltero.



Sylvie es interpretada por la actriz francesa Philippine Leroy Beaulieu; pasó de ser un personaje secundario a robarse el show.

Ché y el sexo

Los nuevos episodios de Sex and The City (por HBO+, titulados ‘And just like that’) tienen a un personaje Queer interesante y contundente: Ché Díaz, quien inicia una relación sentimental y sexual con una de las tradicionales amigas de Carrie Bradshow. El nombre lo reservamos, para no dañar la sorpresa.