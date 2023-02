Santo Maldito: la nueva serie brasileña que presenta la plataforma de streaming, Star +

Star+ y los servicios de streaming de Disney presentan Santo Maldito, la nueva serie original brasileña. La producción de suspenso dramático sigue la historia de Reinaldo (Felipe Camargo), un profesor y escritor ateo que vive un gran conflicto interno: ¿es capaz de hacer milagros o es un impostor?



Cuando la esposa de Reinaldo entra en estado vegetativo, él toma la decisión desesperada de poner fin a ese sufrimiento. Pero un hecho inesperado sucede: como por milagro, María Clara (Ana Flávia Cavalcanti) despierta. Reinaldo no lo sabía, pero en ese momento estaba siendo filmado por un miembro de una pequeña iglesia aledaña y a los ojos de la cámara se acababa de producir un fenómeno divino. Samuel (Augusto Madeira), un pastor de una humilde iglesia, ofrece todos sus ahorros para que Reinaldo predique a sus fieles, creyendo estar ante un hombre iluminado por Dios.



Endeudado con las exorbitantes facturas del hospital de su esposa y bajo el pretexto de no tener otra opción, se convierte en un líder religioso y en una figura extrañamente compleja. En su travesía como líder religioso que no cree en Dios, el profesor verá cómo se debilitan sus convicciones, descubriendo verdades entre el cielo y el abismo.

Reinaldo Especial para El País

Reinaldo, de 45 años, es escritor, profesor frustrado y ateo, confeso, a pesar de haber sido criado como católico por una madre ferviente y un padre conservador.

Tras ser abandonado a los 8 años por su padre, Reinaldo se distanció de su fe. A los 18, cuando ingresó en la facultad de Historia, se fue a vivir a un apartamento compartido cerca de la facultad. Se graduó, hizo un máster, un doctorado y aprobó un concurso de la facultad, convirtiéndose en una referencia en el área. Además de mucho prestigio, esta carrera le ha proporcionado un gran sentimiento de vanidad. Conoció a María Clara y formó una familia basada en su ideología, haciendo que su esposa y su hija lo admiraran y respetaran por sus ideales ateos. Tras el disparo a su esposa María Clara, lo único que resta intentar es la eutanasia para poner fin al sufrimiento de ella, al suyo y al de su hija. Cuando ella despierta y el pastor Samuel lo busca, Reinaldo comienza a predicar en una iglesia. A pesar de mentirle a su familia y ser un pastor que no cree en Dios, su vanidad por encontrar finalmente un público que lo adora, como en los primeros años de docencia se impone y lo hace involucrarse más de lo que quisiera con el Jardim Inês. Reinaldo es un elegido sin saberlo. Niega furiosamente una trascendencia que no acepta en sí mismo. Para él, la vida está regida por el azar: la fe total en sí mismo y en el hombre le impiden darse cuenta de que su destino está siendo guiado por el diablo.

Samuel Especial para El País

Samuel es pastor de Profetas de la Fe, una pequeña y humilde iglesia en un barrio de las afueras llamado Jardim Inês. Lleno de marcas en el cuerpo y en el alma debido a su oscuro y atormentado pasado, Samuel comienza a recorrer un camino que considera exitoso cuando conoce a Reinaldo. Decidido desde un principio a hacer que Reinaldo permanezca en su iglesia y convertirlo en líder religioso de una nueva fe, Samuel no escatimará esfuerzos para lograr sus objetivos, aunque ello implique caminos poco íntegros. Samuel piensa que el bien sólo puede existir en coexistencia con el mal, y su idea de tener una Iglesia con esta mentalidad liderada por Reinaldo significa el establecimiento de una nueva fe capaz de liberar y revolucionar la espiritualidad de las personas.





Gabriela Especial para El País

Gabriela tiene apenas 15 años, pero es una joven madura para su edad, que siente el golpe de ver a su familia en conflicto. Ve a su padre actuar de forma extraña y a su madre cuestionar las certezas establecidas justo cuando ella está formando su propia personalidad. Esto implica cuestionamientos e incluso desafíos a sus padres, problemas en la escuela, episodios de drogas y violencia. Gabriela fue educada para ser como su padre, contestataria y materialista, pero ahora parece como si se hubiera apoderado del orgullo de su padre, que se manifiesta en rebeldía y prepotencia. Toda la confusión mental, las revelaciones y descubrimientos típicos de la adolescencia se potencian por su duro camino y explotan en el interior de Gabriela.

María Clara

María Clara tiene 32 años y es estudiante del doctorado en Sociología. Lo conoce a Reinaldo en su adolescencia, cuando era su profesor, de quien se enamora y con el que tiene a su hija Gabriela. Incluso años después del inicio de la relación, María Clara vive inconscientemente a la sombra de Reinaldo, escondida en el mar que es su vanidad, siempre está de acuerdo con lo que él piensa y dice sobre la vida de ella y de la familia. Sin embargo, tras la experiencia cercana a la muerte, María Clara comienza a replantearse todos los aspectos de su vida, incluida su relación con Reinaldo.