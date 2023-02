San Valentín: esta es la fórmula para revitalizar el amor en pareja 

Las relaciones de pareja son vínculos que se deben trabajar y alimentar, hablando metafóricamente, pensando siempre en el bienestar personal y del compañero o compañera sentimental. No obstante, puede haber muchos interrogantes sobre cómo hacerlo, qué planes realizar, con qué experimentar, entre otros.



Resolver estas preguntas resulta más sencillo cuando se conoce la fórmula química del amor. A pesar de que suena fantasioso, el cuerpo humano produce hormonas y sustancias que contribuyen a la formación y consolidación de este sentimiento.



De acuerdo con Clara Lucía Valderrama, integrante del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife Nutrition, el organismo crea una serie de neurotransmisores que influyen de manera directa en las emociones: “Algunos estudios demuestran que la oxitocina, serotonina, dopamina y, en menor medida, la adrenalina, están relacionadas con las emociones y el enamoramiento”, explica.



Cada una aporta propiedades que producen en las personas sentimientos de bienestar, felicidad, emoción, liberación y enamoramiento, entre otros. Por ejemplo, la oxitocina que también se conoce como la hormona del amor, genera seguridad, mejora las relaciones sociales, la autoestima y fortalece la confianza; la serotonina, en su caso, brinda bienestar, relajación y satisfacción.



La dopamina o hormona de la recompensa y la satisfacción, es la causante de sensaciones placenteras y relajación. Finalmente, la adrenalina está ligada a la atracción que se siente hacia los demás.



Aumentar la producción de estas sustancias y mantener buenos niveles de cada una, no es solo una función del cuerpo sino también de nosotros. Según Valderrama, a través de lo que consumimos, realizamos o planeamos, podemos ayudar a nuestro cuerpo y a nuestra relación de pareja.

Planes y alimentos perfectos para compartir en San Valentín

Reducir al máximo el estrés o las situaciones donde este pueda presentarse. Por esta razón, pensar en día de meditación, spa o yoga caliente para parejas sería adecuado.



Ya sea en casa o en un centro especializado, se puede planificar una jornada de masajes o spa, que promuevan la felicidad, la salud y el bienestar. Un buen masaje aumenta los niveles de serotonina y dopamina, mientras que reduce los de cortisol, la hormona del estrés.



La música, sin duda, tiene que estar presente en el Día de San Valentín.



Escuchar, cantar y hasta bailar al ritmo de un repertorio romántico que transmita placer a nuestro cerebro, podría convertirse en una descarga de dopamina pura. Una tarde de karaoke, clases de baile como tango o salsa, o una playlist que acompañe una hermosa velada son opciones que pueden ser protagonistas este día.



Las actividades al aire libre no pueden faltar en la lista. Un día soleado, con la debida protección, es posible aprovechar y recargar los niveles de vitamina D que posteriormente mejorará la producción de serotonina. Asimismo, planear una salida para realizar actividades competitivas o deportes extremos que también aumenten la adrenalina.



El ejercicio en pareja es algo fundamental y revitalizante en las relaciones, fortalece los vínculos personales, al tiempo que produce bienestar, felicidad, serotonina y dopamina. Otra opción son los pasadías con todo incluido para realizar actividades como Canotaje, Kayak, Canopy, Bungee Jumping, Rappel, entre muchos otros.



Y finalmente, pero no menos importante, una alimentación balanceada que contenga las cantidades adecuadas de proteína (aminoácidos esenciales), vitaminas y minerales, y ácidos grasos esenciales, contribuye a la producción y a mantener altos los niveles no solo de una, sino de todas las hormonas que conforman la fórmula química del amor.



Alimentos como la avena, el chocolate, el banano, el huevo, la piña, el salmón, las leguminosas, el pimentón, semillas de calabaza o de girasol, aguacate, almendras y nueces, son ideales.



Clara Valderrama nos regala una cena perfecta para este Día de San Valentín, empleando algunos de estos alimentos y así sorprender a nuestra media naranja:



Una cena con salmón a la parrilla y finas hierbas; acompañado de una ensalada fresca de vegetales, pimentones, aguacate, aderezo con aceite de oliva, semillas de calabaza y girasol. De postre una fondue de chocolate semi-amargo para compartir, con banano, fresas y/o trozos de piña y almendras. Una copa de vino tinto no puede faltar.



