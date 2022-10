¡Sálvame del olvido! Integrantes de RBD se volvieron a reunir y causaron furor en redes

La cantante y actriz Maite Perroni contrajo matrimonio este sábado con su novio Andrés Tovar después de varios años de relación. En la ceremonia privada se reunieron, además de sus seres queridos, excompañeros de elenco y agrupación de RBD.



En la ceremonia se encontraron varios de la novela RBD, amigos cercanos de la actriz mexicana. Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez asistieron a la celebración y publicaron varias fotos del tan esperado reencuentro que sin duda llenó de mucha emoción a todos los fanáticos en redes sociales.



Perroni publicó una foto en redes sociales junto a su esposo, en el que luce su vestido de novia y un velo largo.



"We did it! Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos...rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló", escribió la actriz en su cuenta.



Los grandes ausentes del emocionante encuentro fueron Dulce María y Poncho Herrera, quienes, al parecer, no pudieron asistir a la boda debido a sus proyectos profesionales.