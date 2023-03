Romeo Santos llega a Cali en medio de la controversia por su nueva canción, ¿qué es lo que dice?

En República Dominicana, la bachata suena a fiesta, pasión, a aquel ritmo popular de carácter abierto y bullicioso que retumba en las esquinas de los barrios. Una manifestación cultural que debe su éxito internacional a artistas como Romeo Santos, considerado el rey de la bachata moderna y uno de los máximos exponentes del género en el mundo.



Pero aunque su fama lo tenga en la cúspide del éxito, no todas las canciones del intérprete de Eres Mía han conquistado a su público. Recientemente, movimientos feministas y varios representantes políticos de su nación, alzaron la voz en torno a uno de sus nuevos temas, La Suegra.



Dicha composición desató polémica porque hay quienes consideran que sus frases incitan a la violencia de género. “Y no me digas ‘mamá te quiere’, porque tiene un doctorado en joderme, es evidente tu corazón me gana y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños le vo’ a hace’ un regalo, un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye la monto en mi carro y de una barranca pa’ bajo, que se la lleva el diablo”, es parte de la letra que, además, señala a la suegra como una “maldita metiche”, y que ya tiene una larga fila de detractores.

Lea además: 'Gris': el nuevo sencillo de Juanes inspirado en los momentos oscuros que vivió con su esposa



De hecho, uno de ellos, según se conoció a través de diversos medios de comunicación, fue el aspirante político de su país, Víctor Pavón, quien solicitó a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos (Cnepr) de la República Dominicana, la prohibición y retiro de las radioemisoras, de la controversial canción.



“A partir del 2024, cuando sea diputado por la FP, someteré un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que, definitivamente, en nuestro país no se utilicen los medios de comunicación para difundir expresiones de artistas, que incentiven a la violencia contra la mujer.



Este tipo de canciones, como las que utilizan también los exponentes del género urbano para discriminar y reducir a la mujer, está contribuyendo a la criminalidad contra el género femenino”, sostuvo el líder político.



La presión sigue siendo fuerte para el artista, pues muchos piden que sea él mismo quien se autocensure, como una manera de demostrar respeto por las mujeres.



No obstante, la desaprobación pública a determinadas canciones, no es exclusiva de un género o un exponente de este, la censura también ha recaído sobre famosos de la música urbana, el pop y hasta del género popular.



Uno de los más sonados fue J Balvin, quien hace un par de años estuvo fuertemente criticado por atreverse a lanzar un videoclip, titulado ‘Perra’, que comparaba a mujeres con caninos. En él se veía a varias mujeres afrodescendientes con bozal y cadenas en el cuello, mientras que este lanzaba frases, junto a la rapera dominicana Tokischa, como: “Toy’ en celo, toy’ en calor, yo me abro en cuatro pata’, métanme un ventilador”.



El tema musical, que parecía más un insulto que una agradable composición, fue calificado como una canción denigrante de comienzo a fin. De hecho, dio para tanto que hasta la entonces vicepresidenta de la nación, Martha Lucía Ramírez, se refirió al contenido de la canción: “Cosificar a las mujeres es fracasar como sociedad. Esta canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres”.



El artista guardó silencio y, en respuesta a las voces que aclamaban respeto, el vídeo fue finalmente bajado de la plataforma Youtube.

Algo no tan similiar sucedió incluso con la reconocida agrupación Café Tacvba, en el año 2017. Su cantante principal Rubén Albarrán, en un acto de plena consciencia, declaró a un medio argentino que dejarían de tocar definitivamente su popular éxito ‘La ingrata’.



Este, sin duda, era uno de los temas más recordados de la banda y, aunque sonó sin mayores repercusiones en su época dorada, hoy su connotación es otra. Albarrán hizo el anuncio bajo el poderoso argumento de que la canción tenía un alto contenido misógino que le incomodaba seguir cantando.



La letra hacía mención a una traicionera mujer a la que un amante despechado terminaba dando “un par de balazos (pa’ que se muera)”. No obstante, la banda sí volvió a cantar el polémico tema, pero siendo ahora mucho más respetuosos con el género: una letra feminista que sustituía las frases políticamente incorrectas de la versión original.



Fue así como el grupo recurrió a la reconocida artista y activista colombiana Andrea Echeverri, vocalista de Los Aterciopelados, quien compuso algunas frases para modificar la letra original y además, acompañó a Café Tacvba al ritmo de los nuevos versos.



“Ingrato, no me importa si me quieres; me vale si me dejas, a mandarte a la chingada. Ingrato, por que soy independiente, por que no te necesito. No soy tu media costilla, respeto es lo que exijo”.



Años antes, otros temas musicales como ‘Mátalas’, de Alejandro Fernández, y ‘Fuiste mía’, de Gerardo Ortíz, también causaron gran polémica, sobre todo porque hacían alusión a los feminicidios. La primera, invitaba a ser “asesino de mujeres”, y la segunda, con su videoclip, recreaba el asesinato de una pareja infiel. Temas que han causado gran indignación, sobre todo porque son miles las mujeres que mueren en el mundo por hechos como estos.

Lea también: 'Gris': el nuevo sencillo de Juanes inspirado en los momentos oscuros que vivió con su esposa

Otros temas cancelados

Romeo Santos



El dominicano también ha sido objeto de críticas por canciones como Eres Mía, que cosifica a la mujer. “No te asombres si una noche, entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces. mis errores. El egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías”.

El grupo pesado



La agrupación de música regional mexicana, especializada en el estilo norteño, tiene una fuerte canción hacia la mujer. Su letra ofensiva, también ha desatado toda suerte de críticas. “Ojalá que te mueras. Que se abra la tierra y te hundas en ella. Que todos te olviden. Ojalá que te mueras. Que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto”.



Incluso Maná, con ‘Mariposa traicionera’, tiene su lugar en este listado.