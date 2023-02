Rihanna: el largo camino de una estrella que regresa para brillar en el Super Bowl

Esta noche la mujer más popular de Barbados se presentará durante el medio tiempo del Super Bowl, y no es para menos la emoción que sienten sus seguidores, pues la cantante ha estado alejada de los escenarios durante 7 años. Rihanna es conocida en la industria musical por éxitos como Diamonds, Rude Boy o Work, entre otras muchas más que han sido bailadas en el mundo y han alcanzado los primeros puestos en las listas más importantes de música en el mundo.



Aunque hay muchos aspectos de su vida que son públicos, la cantante también ha sido reservada en algunos aspectos de su vida, aquí algunos datos curiosos de 'Rih'



No es un secreto que la intérprete de Woo proviene de Barbados; no obstante, lo que ha sorprendido durante sus 17 años de carrera musical es la manera como esta ha demostrado su amor por su tierra natal, ha llevado en alto su bandera, tanto así que 22 de febrero (dos días después de su cumpleaños) se celebra el Día Nacional de Rihanna en Barbados. Además, en 2017 el gobierno de su país bautizo una calle con su nombre Rihanna Drive.



Por otra parte, la cantante y actriz también se ha ganado el amor de las personas de su país por la gran cantidad de labores sociales que lleva a cabo en la isla, entre ellas destaca la creación de un centro de Medicina Nuclear y Oncológico especializado en cáncer de mama.



Durante la escuela, Rih estuvo en el Cuerpo de Cadetes cuando estudiaba en el instituto. “Fui la sargento instructora de Rihanna”, reveló Shontelle, su amiga y colega de profesión, en una entrevista, tal vez sea esta la razón por la que la cantante es reconocida por su gran disciplina.



Otra anécdota en su tiempo del colegio es que a los 15 años fue reina de un concurso de belleza, además Robyn Rihanna Fenty se subió al escenario a cantar Hero de Mariah Carey, haciéndose con el título de Miss Combermere en el proceso. “La verdad es que me reía bastante de ese tipo de concurso, pero mis amigas en el instituto me retaron a hacerlo, y mi entrenamiento militar me fue útil a la hora de aprender a mantener el equilibrio con libros encima de la cabeza al desfilar”, dijo en 2004.



Hace parte del club de fans de Madonna, en diferentes oportunidades ha manifestado que admira a grandes divas de la música como Whitney Houston o Mariah Carey, pero también asegura que su favorita es Madonna. Incluso ha confesado que su mayor aspiración es llegar a ser la 'Madonna negra'.



Riri ha lanzado ocho discos y ha ganado 9 premios Grammy, 13 American Music Awards y 8 People's Choice Awards, sumado a otros 150 galardones más. Sin embargo, la cantante no ha lanzado nueva música desde el 2016, tras su último álbum Anti, pero en 2022 interpretó Lift Me Up, su sencillo para la película de Marvel Studios, Black Panther: Wakanda por Siempre.



Más allá de todos los reconocimientos que tiene a nivel musical, hay dos galardones que la representan como una mujer solidaria. En 2012, Forbes nombró a la intérprete de Don´t Stop the Music como la mayor influencer del mundo, al menos en ese año. El segundo, lo obtuvo de la mano de la Universidad de Harvard: “Personaje más solidario de 2017”

Tiene su propia línea de maquillaje y ropa interior, la cual causó revuelo por su apoyo al movimiento body positive. Es una apasionada del mundo de la moda en todas sus facetas y ha trabajado en numerosas ocasiones como modelo para firmas de la talla de Armani o Balmain. Como a muchas fanáticas de la moda, a Riri le encanta lo original, por eso Manolo Blahnik hace personalmente zapatos personalizados para Rihanna.



La cantante tiene sus esteticistas de confianza, principalmente aquellas que le hacen la cera en todo el cuerpo; para evitar sentirse incómoda, la intérprete de Stay ha establecido una regla: que sean mayores y rusas. Aparentemente, porque es menos probable que la reconozcan. En una aparición en The Graham Norton Show, la cantante rememoró el momento en el que una esteticista le pidió un autógrafo a mitad de la depilación. “Fue el momento más embarazoso de mi vida”, contó a Norton.

En 2007 Rihanna aseguró sus piernas por el valor de 1 millón de dólares “Me nombraron la Celebrity con piernas de diosa del año, así que junto al título me entregaron un seguro a mis piernas de un millón de dólares”, contó entonces en una entrevista.