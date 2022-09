Ricardo Arjona, a blanco y negro: detalles de su concierto del sábado en Cali

El poeta lírico, el hombre que ha logrado desnudar en sus conciertos a más de una fanática solo con sus letras, el artífice de Historia de un Taxi, el Animal Nocturno, así se ha conocido al artista guatemalteco Ricardo Arjona alrededor del mundo, a más de tres décadas de carrera musical.



Este sábado 24 de septiembre llegará a La Arena Cañaveralejo de Cali, para enamorar a sus fanáticos, una vez más, con su gira musical Blanco y Negro, con la que ya ha recorrido varios países latinoamericanos.



Esta vez, después de cuatro años de no visitar Colombia, el también compositor, arreglista, músico y productor, regresa con una de las puestas en escena más contundentes e impactantes, haciendo un recorrido por su larga lista de éxitos como ‘Si el norte fuera el sur’, ‘Señora de las cuatro décadas’, ‘Dime que no’, ‘Te conozco’, ‘Desnuda’, ‘Mujeres’, entre otros.



En Suramérica, dijo el empresario Ernesto Arceyut, quien trae al artista a Cali, Colombia es parte importante de este tour. “Todas las presentaciones han sido un éxito, desde Estados Unidos, su gira norteamericana, pasando por México, en Centroamérica, y Colombia no es la excepción”.



Y es que para él, el intérprete que ha vendido más 20 millones de discos, con 17 álbumes de estudio, apegado a su estilo de música, a su formato, sigue moviendo masas con la misma intensidad que hace un par de décadas atrás. “Ricardo es un artista que, si bien es cierto, tiene la capacidad de acoplarse a otros géneros, ha sido fiel al suyo, a su calidad artística, a sus montajes. Ir a un concierto suyo, a diferencia de muchos otros, es casi como estar en Broadway, por la calidad que tiene su producción de escenografía. Así que creo que lo que hoy está viendo Ricardo, es producto de esa constancia en su trabajo, de creer y de ser constante”, explicó el empresario sobre lo que considera, ha prolongado su éxito.



Una cita musical que pondrá a latir los corazones de cerca de 9.000 espectadores caleños, quienes serán testigos de uno de los montajes más ambiciosos del guatemalteco.



Tan solo en logística para desarrollar el concierto, han viajado dos tracto mulas con más de 600 equipos por toda Suramérica. Ambas llevan la escenografía del concierto: un enorme montaje de pantallas LED, -que convertirán La Arena en un teatro musical-, una tarima y equipos de sonido.



En medio de esa carga también viajan sus instrumentos, y con ellos llega una comitiva con alrededor de 60 personas de su equipo técnico, y otras tantas más entre bateristas, percusionistas, guitarristas, bajistas, coristas, ingenieros de sonido, de luces, de vídeo, para un total de 120 personas.



“El gran reto es poder cumplir las expectativas de un público que lleva años sin ver a Ricardo Arjona. Hemos recibido muchas notas de la gente mostrando su satisfacción por el regreso de su ídolo, que esperan lo mejor de él, y es una gran responsabilidad para nosotros poder cumplirle a todo el público y llenar sus expectativas. Queremos brindar una experiencia grata para el público y que tengan un buen recuerdo en su memoria de este, su artista preferido”, comentó Juan Carlos Pinzon, productor general y técnico del artista.



Una de las curiosidades del arribo de este artista a la sucursal del cielo, es que no tuvo exigencias para su concierto, que durará aproximadamente dos horas, y donde interpretará cerca de 25 canciones, aunque si él así lo desea, el espectáculo musical, podrá durar un poco más.



Sin duda, una oportunidad para disfrutar de una gran velada romántica junto al artista.