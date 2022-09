Reina de Indias, el drama histórico que conquista la televisión nacional

Colombia se dejó seducir esta semana por un esperado lanzamiento televisivo, uno donde la trama circunda en el colonialismo, las etnias, la esclavitud, el amor, y donde además, la afamada ciudad amurallada de Cartagena es protagonista.



Se trata de la teleserie Reina de Indias y el Conquistador, que estrenó este martes, el canal Caracol Televisión, evocando la historia de Catalina de Indias y su profundo amor por el español Pedro de Heredia, en un hilo conductor que mezcla la realidad con la ficción.



Catalina, interpretada por la actriz puertorriqueña Essined Aponte, en la historia es una indígena, hija del cacique Galeras, que vivía tranquila en su aldea junto a su tribu, pero es secuestrada por Diego de Nicuesa, un capitán español que la rapta para llevarla hasta Santo Domingo y convertirla en su mujer.



Antes de ser desposada por su secuestrador, es rescatada por Pedro de Heredia, interpretado por Emmanuel Esparza, un español que llegó a Santo Domingo luego de huir de su natal España tras ser acusado de homicidio.



La serie, que mezcla muchos aspectos de la realidad —como que en la historia de estos fundadores sí hubo un romance—, y que ya ha logrado atrapar a los colombianos, quienes le han ubicado en el primer lugar de su franja horaria, la estrella recién llegada, Assined Aponte, —que estrena con esta producción su primer protagónico en el país—, dijo que adaptarse a un personaje de época fue un proceso de empoderamiento, una gran responsabilidad y un reto personal.



“Significó un gran reto para mí, sobre todo por la importancia de Catalina en la historia del país. A la hora de construir el personaje, enfrenté varios obstáculos en el camino y creo que uno de los más complejos fue llevarlo en sus distintas etapas de madurez, en tan poco tiempo”, comentó la actriz, quien en 2018 hizo su debut actoral en ‘Nicky Jam: el ganador’.



Sobre su preparación, aseguró, fueron varios libros de historia los que consultó para representar fielmente, el rol de una mujer indígena que pasó a la historia como una heroína, “Inicialmente no sabía que había existido, para mí era una historia de ficción. Pero conforme me fui enterando más y más sobre la producción fue increíble. Tuve que comenzar entonces a indagar, a leer libros que contaran su historia, a conocerla, fue maravilloso interpretar un personaje de época, pero aún más, uno que existió en realidad”, dijo la actriz, y ni qué hablar de su gusto por Colombia y cómo ha descubierto el país que le abrió las puertas con este protagónico.



“Colombia me ha arropado de una manera muy especial, curiosamente me hace sentir en casa y gracias a este proyecto tuve la oportunidad de adentrarme en esa mezcla de costumbres y tradiciones, razón de más para vivir enamorada de este país, de su comida, sus colores y de su cultura en general”.



La producción —de gran factura—, fue grabada entre Santa Marta, Cartagena, Villa de Leyva y Santa Fe de Antioquia con cerca de 80 actores, entre españoles y colombianos, contó también con otro protagonista extranjero, el español Emmanuel Esparza, para quien si la historia se hubiera adaptado no a la India Catalina y su amor con el conquistador, sino al oscuro pasado de Heredia, no hubiera aceptado el rol.



“Cuando me llaman e investigo quién era Heredia, en un libro que me recomiendan, me di cuenta de que era un auténtico hijo de... Un tipo con una vida compleja, realmente oscuro, algo que me causaba cierto rechazo al construir este personaje, lo cual me dio un poco de miedo, pues no sabía qué historia íbamos a contar. Luego agradecí que fuera una historia de amor con tintes de realidad, pero con ficción”, contó el actor para quien al comienzo le fue difícil desligarse de la imagen que se había hecho del hombre a quien encarna. El tiempo dirá si la producción conserva su buen rating.

Palabras de Esparza

Para Esparza, el hecho de que la producción haya decidido tomarse libertades a la hora de construir la historia en torno a dos importantes figuras de la época colonial en Colombia, dio un giro interesante a la trama. “Hay cosas que no se pueden cambiar. Aquí los españoles salimos exactamente igual a como debemos salir para no olvidar esa parte de la historia, y más aún cuando te enfrentas a un personaje histórico y tratas de ser fiel a lo que se puede leer en los libros. Sin embargo, aunque hay una aproximación a la hora de construirlo, en este caso nos hemos dado muchas libertades para narrar una historia de amor en forma de cuento”.