Rapder, de México, se proclamó campeón de la 'Batalla de los Gallos' 2020 de Red Bull

Álvaro José Carvajal Vidarte

El mexicano Rapder se llevó este sábado el cinturón como campeón de la 'Batalla de los Gallos' 2020 de Red Bull, tras derrotar en la final al español Skone en el duelo decisivo de la final internacional.



El evento, que por primera vez se realizó a puerta cerrada y en un entorno virtual, se transmitió a través de YouTube y de la plataforma Red Bull TV.



Rapder se quedó con el primer lugar del podio al superar a su rival por cuatro votos del jurado a su favor contra uno en contra. Es el tercer freestyler de su país en llevarse a casa el cinturón de campeón, tras Hadrián (2008) y Aczino (2015).



El mexicano llegó a la final tras derrotar al peruano Stick en octavos, al puertorriqueño Yartzi en cuartos y al dominicano Éxodo Lirical en semifinales. Skone, por su parte, había dejado afuera al argentino Tata, el chileno Acertijo y Aczino, respectivamente.



"Me siento feliz, aún no soy consciente de lo que está pasando. No es solo la felicidad de ganar, todo el mundo sabe el proceso que pasé, los grandes errores que tuve, todo lo que me llovió, todo lo que pasó. Poder superarme a mí mismo, poder limpiarme a mí mismo, superar esa nube que tenía encima… Estoy muy contento. Eso es con lo que me quedo. Puedes equivocarte, puedes caerte pero mentalmente tienes que seguir. Me llena de orgullo haberlo conseguido", destacó el nuevo campeón.

El caleño Valles-T y el bogotano Elevn, los representantes colombianos en la gran final, fueron eliminados en octavos.

El podio de la competición lo completó el campeón de 2015, quien derrotó en el duelo por el tercer puesto a Éxodo Lirical, el joven que fue la gran sorpresa de la jornada al eliminar en cuartos al español Bnet, quien era el campeón defensor.



Precisamente, fue el ganador de 2019 quien dejó afuera en la primera ronda al caleño Valles-T, subcampeón hace un año. El colombiano no pudo tomar revancha de la final perdida y se quedó eliminado del certamen en octavos.



El otro representante del país, el bogotano Elevn, también se quedó por fuera en la primera ronda. Su 'verdugo' fue Yartzi.