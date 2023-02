¿Quién es Teo, el artista que representará a Colombia en el concurso de Viña del Mar?

Colombia estará representada en la edición número 62 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar por el cantante colombo-americano Mateo ‘Teo’ Madriñán, hijo de la cantante caleña Fanny Lu.



“Yo no lo puedo creer. Necesito que alguien me despierte de este sueño el 2022 me regaló muchas cosas increíbles en mi carrera, pero la noticia de estar en el suelo de Viña del Mar, en ese escenario, el mismo que tantos artistas consagrados han pisado, me llena de mucha emoción y orgullo”, aseguró ‘Teo’ al momento de enterarse de la noticia.



El festival, que se llevará a cabo entre el 19 y 24 de febrero de 2023 en la ciudad de Viña del Mar, ubicada en la región de Valparaíso, contará con la presencia de grandes artistas internacionales, quienes se enfrentarán al Monstruo de la Quinta Vergara, tradicional escenario que reúne a más de 10 mil personas y genera el interés de gran parte del público de toda Latinoamérica.



“Es un gran desafío en mi carrera, el cual asumiré con toda la responsabilidad del mundo. Solo les puedo decir que voy a trabajar duro para dejar el nombre de Colombia en alto. Quiero que Latinoamérica me conozca y descubran todo lo que tengo para dar como artista. Le agradezco a Dios, a mis padres y a mi equipo por ayudarme a seguir cumpliendo sueños”, finaliza ‘Teo’.





Teo lleva la vena artística en él desde niño, En sus primeros años, se dedicó a la composición y a la música, incentivado por sus padres, se interesó en tomar clases de piano, guitarra, batería y, por gusto propio, la trompeta.



Su pasión por la música es tan grande que en el año 2018 asistió a un campamento musical en Berklee, en el cual profundizó sus conocimientos musicales e hizo grandes amigos. Incluso, con uno de ellos conformó el dueto Teo & Jay, con el que presentó su primer sencillo musical Insomnia, en medio de la pandemia y lanzó dos sencillos más de R&B posterior a este.



Uno de los momentos importantes en su vida fue cuando vio a Bruno Mars cantando en vivo en Bogotá. Su puesta en escena, su habilidad para cantar y lo que generó en el público, convenció a ‘Teo’ de que lo suyo era la música. Esto, sin dejar de lado sus estudios de administración en la Universidad de Óregon en Estados Unidos.



En el 2022, Teo se lanza como solista y presenta su música en español con Chocolatico, sencillo que lleva más de 1.6 millones de reproducciones en Youtube, ocupó el segundo lugar en la radio boricua, el top 10 de la radio en Ecuador y el primer lugar de las tocadas generales en la radio de Chile.



Asimismo, Neptuno, su más reciente sencillo, tiene más de 1 millón de visualizaciones y permanece en el top 10 de la radio en Puerto Rico.



En octubre de 2022, Teo tuvo la oportunidad de mostrar su show en vivo en dos eventos muy importantes en Colombia, como lo son los Latinos Show Awards, que se realizaron en el Movistar Arena de Bogotá y los Premios Icono en la ciudad de Medellín.



Su primer escenario internacional fue Ecuador, frente al público asistente al Festival Heat y a la Teletón, de donde salió por la puerta grande y fue reseñado por los principales medios de la ciudad de Guayaquil. Además, hizo parte del Blockparty en Puerto Rico, junto a un gran número de estrellas.



También ha tenido la oportunidad de trabajar con productores de renombre, como Saga WhiteBlack, Tommy Radikales, Tom Norris, Otto y Saki, con los que pronto estará dando a conocer nueva música.