¿Qué ver en la TV? Estas son apuestas de los canales nacionales para este 2023

Aunque durante los últimos años la teleaudiencia ha encontrado una excelente oportunidad en las plataformas de streaming, los canales nacionales colombianos han invertido importantes capitales en la producción de nuevos contenidos que llegan a la pantalla este 2023.

Música y poder femenino

Las telenovelas musicales usualmente le han generado muy buenos resultados al Canal, y para este año da un giro, ya que no contará la historia de grandes personajes de la de la música en Colombia, y se centrará en las nuevas generaciones de artistas, como el caso del popular grupo femenino ‘Ventino’, donde se combinará una línea dramática de ficción con una banda sonora interpretada por estas talentosas artistas que harán su debut actoral.



Protagonizada por Carolina Gómez y José Ramón Barreto, es una historia en la que se presentarán los retos que tendrán que sortear las bellas cantantes camino a lograr dar a conocer toda su música.

Una buena alternativa que prueba el canal en búsqueda de conectar con un público muy joven, usualmente no muy seguidor de seguir noche a noche una telenovela o serie en el formato de emisión tradicional.



Con el empoderamiento femenino muy presente en la televisión del mundo, Caracol prepara ‘Power Romina’ protagonizada por la actriz Juanita Molina, una apasionada del downhill y defensora de los más débiles. Hasta ahí, suena interesante, pero da un giro dramático para alimentarse de la telenovela clásica cuando Romina descubre que tiene una hermana gemela: Laura, con quien decide cambiar de roles para descubrir la verdad.



No puede faltar, lo cual es de aplaudir, la producción de época. Se trata de ‘Devuélveme la Vida”’, una telenovelas de gran formato que narra un drama con una dosis de romance, pero que va más allá y aborda temas como la discriminación racial, para contar la historia de un amor prohibido entre Mariana, la hija de un poderoso hacendado del Valle del Cauca, y Joaquín, un jornalero afro de la hacienda algodonera.

Jairo Camargo, Modesto Lacen, Melanie del Olmo, Paula Castaño, Jair Romero y el regreso de Luis Jerónimo Abreu, hacen parte del elenco de esta producción.



Regresa ' Yo me llamo', uno de los formatos de imitación musical más exitosos de la televisión internacional, incluído Colombia, en búsqueda de encontrar el doble perfecto.



Tatan Mejía será el presentador de Survivor en RCN. Especiales para El País

Las armas de RCN

El Canal RCN estrena ‘Survivor, La Isla de los Famosos’, que regresa a la pantalla de RCN tras quince años, con Tatán Mejía como presentador, junto a 22 participantes, entre los que se encuentran actores, comediantes y generadores de contenido para redes sociales.



Este formato la competencia de convivencia más exitosa del mundo, ha conquistado más de 80 países, donde los participantes enfrentan pruebas físicas, psicológicas y de convivencia.



También llegará a la pantalla ‘Ana de nadie’, protagonizada por Paola Turbay, Jorge Enrique Abello y Sebastián Carvajal, que es una nueva versión de la serie de Bernardo Romero Pereira, ‘Señora Isabel’, que ha tenido varias versiones en distintas partes del mundo.



Después de 25 años de matrimonio, Ana, quien acaba de cumplir los 50, se queda repentinamente sola cuando su marido la abandona por otra mujer. Esta inesperada y dolorosa realidad lleva a que se cuestione y reevalúe el amor, y se permita vivir un romance con un hombre más joven que ella.



RCN también se anunció ‘La tía Alison’, protagonizada por Juliette Pardau y Rodrigo Candamil, y no dejará de producir nuevas temporadas de sus programas más exitosos como MasterChef Celebrity.



Cuando Alison está a punto de cumplir su sueño más preciado de irse a vivir a Estados Unidos, su hermana muere y ella se ve obligada a cancelar el viaje para hacerse cargo de sus tres sobrinos, demostrándole a todo el mundo de ahí en adelante y ahora como mamá sustituta, que a pesar de los golpes diarios que da la vida, no hay nada más grande que el amor de una tía.



Este 2023 se espera que por fin se estrene la tan anunciada bionovela del ciclista Rigoberto Urán, que en un momento se anunció para el 2022. La historia de uno de los ciclistas más entrañables e importantes que hayan producido las empinadas montañas colombianas. A la fecha, se sabe que Juan Pablo Urrego será el protagonista de esta serie, junto a Róbinson Díaz, y se espera que se complete el elenco en las próximas semanas.

A Señal Colombia vuelven Guillermina y Candelario los traviesos hermanos afrodescendientes, que viven en una isla del Pacífico colombiano junto a sus abuelos. Especiales para El País

Apuesta Telepacífico

​Concurso 'Yo soy free total'

​

Nuevamente se abren las puertas para el freestyle en la televisión vallecaucana abriendo puertas al arte de la improvisación y el ritmo. Es viaje por los 42 municipios del departamento, formando líderes propositivos que desde el rap y el hip hop, creen innovadoras perspectivas del mundo.



El Viaje de la Marimba (Documental)

​

Es un retrato vivo de un viaje por tres continentes, conociendo a intérpretes icónicos de la marimba y el balafón y por archivos fílmicos y fotográficos que revelaron la profunda relación entre Senegal, México, Alemania, Ecuador, Estados Unidos y Colombia.



Juanchoke (Comedia)

​

Cuenta la historia de un artista de Salsa Choke que ha causado furor en las redes sociales por la burla incesante que ha levantado gracias a su poco talento. Pero su mal manejo económico lo ha hecho perder la casa familiar.



Imperdibles de Señal Colombia

Laura Junco, protagonista de la serie Emma Reyes Especiales para El País

Emma Reyes

​

La serie que en 2022 se llevó el premio a Mejor telenovela o serie de los Premios India Catalina, estrena su segunda temporada.



La historia de la pintora y escritora retoma cuando a mediados de los años 30, se fuga del convento y se las arregla para sobrevivir trabajando en un hotel.



Laura Junco es la protagonista de la serie Emma Reyes.

Frailejón Ernesto Pérez y la leyenda de la gota más pura

Este personaje que nació en la serie infantil Cuentitos Mágicos, se convirtió, en todo un ‘influencer’ ambiental, con su propia serie. Una vieja leyenda, que se narra entre los frailejones guardianes del agua en los páramos, cuenta que el inicio de la vida en la tierra se dio gracias a una gota del agua más pura, proveniente de lo profundo del universo.