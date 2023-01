¿Qué pasó? María Fernanda Aristizábal habló sobre no clasificar al top 5 en Miss Universo

La elección de R’Bonney Gabriel como la nueva Miss Universo 2022 ha sido motivo de polémicas en redes sociales, pues algunos aseguran que la ganadora debió ser Amanda Dudamel, de Venezuela.



Otro de los disgustos de los seguidores es el hecho de que Miss Colombia, María Fernanda Aristizábal, no pasara al top 5, sino que se quedara en las 16 semifinalistas a pesar de haber sido una de las favoritas desde el comienzo de la competencia.



Precisamente, después de 2 días de la noche de coronación del concurso, la joven quindiana se pronunció en redes y no solo habló del certamen, sino que también agradeció por el apoyo recibido desde el día 1.



“Todas las personas que hacen parte de esta comunidad tan linda que he construido por este medio, saben que este momento era muy importante para mí. Lo soñé, lo planeé y finalmente se dio. Mi mayor anhelo era hacer una representación digna para mi país, lograr que el nombre de Colombia resonara con fuerza y lo hicimos, juntos dejamos huella, mostramos ante el universo que somos un país alegre, unido y que cuando lo queremos nos alineamos para hacernos sentir”, expresó.



Asimismo, señaló que sentía “emociones encontradas” que al final se resume en gratitud por todos los que la apoyaron y por su temple para llegar lejos. “También gratitud hacia mí misma por la valentía de montarme en esta travesía que tuvo tantos momentos de confusión, pero que al final se tradujeron en hazañas que me quedaran como un testimonio para toda la vida”.



“Esta experiencia queda en mi biblioteca mental como una de las mejores, porque no la viví sola, la viví con ustedes durante 12 días de absoluta entrega, convicción y pasión”, puntualizó.



Por ahora, Mafe no aclaró qué viene para su vida, pero lo que sí quedó claro es que su carisma y belleza quedó en el corazón de todos los colombianos, pues seguirá siendo la reina eterna.