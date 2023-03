¿Qué llevó a la cantante caleña Fanny Lu a tener que estar alejada de los escenarios? 

La cantante caleña Fanny Lu se ha visto obligada a estar por fuera de los escenarios debido a problemas de salud por los que tendrá que estar en completo silencio durante todo marzo.



Fue ella quien informó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram lo que le está ocurriendo, por medio de una reflexión.



En su mensaje escrito, la intérprete de No te Pido Flores, aseguró: “Durante todo este mes, voy a hacer lo que muchas mujeres en el mundo se ven obligadas a hacer permanentemente: callar. Muchas veces desconocemos sus razones y, peor aún, su dolor. Tampoco conocemos lo que su silencio produce en su interior. Este mes de la mujer me veo obligada a callar, no por elección, la vida lo ha determinado así”.



Aseguró, además, que marzo es muy importante para ella, pues se conmemora el Día de la Mujer y que este es un periodo para "dignificar la lucha del género en diferentes escenarios".



La razón por la cual la caleña guardará silencio es por cuenta de una lesión en las cuerdas vocales, debido a la cual los médicos le han recomendado guardar reposo absoluto por 30 días, lo que significa no hablar y, por supuesto, no cantar durante este periodo.



“Llevo años pidiéndole a la mujer ser fuerte, expresarse y hablar. El mes de marzo es de mis meses más bonitos porque nos une en torno a nuestra lucha común: el empoderamiento y la equidad de género”, comentó también en su post.



Afirmó que espera recuperarse durante este tiempo, pero en silencio trabajará por quienes se han visto obligadas a callar y “abogaré por su voz con más vehemencia”. Y agregó: "Callaré, pero le daré un sentido a mi silencio. Callaré para llenarme de sus experiencias, de sus historias, callaré para sentir lo que sienten aun cuando mi condición no sea la misma".



Sus seguidores le enviaron mensajes en los que le deseaban una pronta mejoría y regreso a los escenarios. Entre los comentarios se destacan los siguientes: “Muchas veces hemos tenido que callar por el que dirán, pero somos unas mujeres valientes como tú (que) también nos has enseñado, gracias por tener siempre tanto empeño en ayudarnos”; “El silencio es el ruido más fuerte. Eres una mujer fuerte y valiente”.



La intérprete iba a presentarse en Perú el próximo 25 de marzo en el Latin Pop Festival, pero le aseguró a sus seguidores en el vecino país que muy pronto pueda acomodará su agenda para visitarlos.