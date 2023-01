"Qué deshonestidad": la ola de indignación y rechazo en redes sociales por falso video de 'influencer'

Hay una ola de indignación y rechazo en redes sociales luego de que se conociera que el video del "niño calculadora" resultara falso. Los internautas acusan al creador de contenido de lucrarse con la imagen del menor de edad.



El video se volvió viral en redes sociales hace unos días y conmovió a muchos colombianos, quienes, alarmados, pedían información para encontrar al niño y poder ayudarlo económicamente.



Tal fue la trascendencia que tuvo la grabación en redes, que el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, varios periodistas y hasta actrices admiraron el supuesto talento del menor y ofrecieron su apoyo.



Sin embargo, el video fue una puesta en escena que se grabó en el parque del municipio de Cartago, Valle, y fue una producción planeada por un creador de contenido llamado Andrés Arango.



"La intención del video no era engañar”, dijo el 'influencer' en entrevista con Mañanas Blu. "La intención de nosotros no era ganar dinero por ese video", añadió.



"Increíble lo que es capaz de hacer las personas por dinero"; "Es aquí donde uno pregunta … quién regula las redes sociales?"; "Qué vergüenza @paolaturbay tratando de ayuda, la verdad que no tienen limited cuando se trata de ganar seguidores", fueron algunos comentarios de los internautas en redes sociales.



"Hoy en día ya no se puede creer en ninguna publicación en primera instancia, siempre hay que procesar la información con un gran % de duda", comentó otra internauta.



La periodista de Noticias Caracol, Érika Zapata también se pronunció sobre este hecho: "Me da pesar que el video del niño genio que vende dulces sea actuado. Mal hecho de esos influencers. Tantos niños que hay en Medellín que realmente padecen necesidades y requieren ayuda. Cosas como estas, hacen perder la credibilidad en esas historias".