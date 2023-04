Primera condena por disparo mortal de Alec Baldwin en set de filme 'Rust'

El primer asistente de dirección de la película 'Rust', protagonizada por Alec Baldwin, cuyo directora de fotografía murió de un disparo en el set de filmación, fue sentenciado el viernes a seis meses de libertad condicional tras un acuerdo de culpabilidad.



La condena, por manejo inseguro de un arma de fuego, es la primera en este caso que conmocionó a Hollywood.



Fue este primer asistente, Dave Halls, quien entregó a Baldwin, el 21 de octubre de 2021, un arma supuestamente cargada con balas de fogueo, que el actor disparó, y que mató a Halyna Hutchins e hirió al director de la película, Joel Souza.



Halls, de 63 años, le había dado el arma a Baldwin, informándole que era "fría", esto es, no peligrosa en la jerga de Hollywood.



Baldwin, así como la armera del rodaje, Hannah Gutierrez-Reed, fueron acusados de homicidio involuntario. Si son declarados culpables, enfrentan hasta 18 meses de cárcel y una multa de 5.000 dólares.



La investigación policial busca determinar cómo pudo haber munición real en el set de filmación en un rancho de Nuevo México, lo cual está estrictamente prohibido, precisamente para evitar accidentes.



La policía concluyó que Gutiérrez-Reed puso la munición en el arma utilizada por Baldwin, en lugar de una bala falsa.



La fiscal Kari Morrissey estimó durante la audiencia del viernes en un tribunal de Nuevo México que Halls, quien también era el coordinador de seguridad en la filmación de bajo presupuesto y por lo tanto constituía la "última línea de defensa" en el plató, no había "revisado cada cartucho" en el arma para confirmar que se trataba de balas "ficticias", lo que significa que no contenían pólvora.



Baldwin, de 64 años, conocido por la serie '30 Rock', siempre ha dicho que estaba seguro de que su arma era inofensiva.



Al declararse culpable el viernes, Halls aceptó testificar en el futuro sobre el asunto.



Lea aquí: Revelan fecha de estreno de Secret Invasion, la nueva serie de Marvel