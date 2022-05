¿Por qué Leo Espinosa fue elegida la mejor chef del mundo? Esto dijeron los expertos

La cartagenera Leonor Espinosa acaba de convertirse en la mejor Chef Femenina del Mundo y con LEO —su restaurante—, ocupó el puesto 46 del ranking ‘The world’s 50 best’ (Los 50 Mejores).



El reconocimiento, que se anunció ayer en las cuentas oficiales de ‘The world’s 50 best’, y es patrocinado por la marca de cristalería de lujo, Nude Glass, es votado por expertos de varios países y lleva años posicionando a los negocios gastronómicos en una guía mundial consultada por muchos.



“Este premio lo recibo con mucho alborozo porque ahora mi voz se podrá escuchar un poco más, lo que me permitirá continuar fundamentando la gastronomía como un instrumento imperante en la generación de bienestar socioeconómico, sobre todo en países en desarrollo”, afirmó la chef Leonor Espinosa.



Lea aquí: La moda, de vuelta a Cali: conozca algunos de los diseñadores y sus propuestas



Ella recibirá oficialmente el Premio a la Mejor Chef del Mundo 2022, el próximo 18 de julio, en la ceremonia de The World’s Best Restaurants en Londres.



Cabe decir que, en 2017, Leo fue reconocida como la Mejor Chef Femenina de América Latina. Ese mismo año recibió el premio Basque Culinary World, al incluir en su menú las famosas hormigas culonas, gusanos ‘mojojoy’, piel y lengua del pez ‘piracurú’ amazónico y mucílago de cacao Tayrona. Y, en 2020, ganó la Estrella Damm Chefs’ Choice, galardón votado por chefs latinoamericanos para honrar a un compañero que tiene un impacto positivo en la escena de restaurantes.

Aperitivos que resaltan la biodiversidad del país. Especial para El País

Cocina de Corazón

Aunque no tuvo formación académica en el mundo de la cocina,

Leo, como es conocida, estudió Economía y Bellas Artes y trabajó como ejecutiva de publicidad hasta que cumplió 35 años. Luego sintió la necesidad de satisfacer su espíritu creativo a través de la gastronomía.



Después de un periodo trabajando en restaurantes, en 2005 abrió el suyo, reconocido como Leo Cocina y Cava, con una fusión de cocina colombiana entre lo tradicional y lo moderno. Desde entonces han pasado 17 años consolidándose como una de las más destacadas líderes de la gastronomía.



“Espinosa se ha convertido en una de las personalidades más importantes de Colombia a través de su trabajo arduo y constante, no solo celebrando y promoviendo los productos y sabores colombianos locales, sino también destacando el valor de la biodiversidad del país y aspectos sociales de la gastronomía”, resaltó William Drew, director de contenido de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo.

Plato con cangrejo, galanga, chontaduro y crustáceos. Especial para El País

"Por muchos años, mi misión

ha sido incrementar el valor de los platos e ingredientes locales, para ayudar a restaurar las tradiciones culturales y el orgullo nacional”

Leonor Espinosa La Mejor Chef del Mundo 2022

Sobre su establecimiento, ubicado en el lugar 46 en la lista de los 50 mejores, el jurado asegura que “tiene un menú de degustación de ocho o trece platos, que se completa con delicados aperitivos como mejillones con coco y sal de Galerazamba, o gambas secas con caracoles y hormigas y destacan, entre los demás platos principales, una gelatina de pato, servida con aceite de coquindo (una semilla rara del Amazonas) y sal del Salar de Manaure”.



Tras incursionar en el mundo gourmet, la cartagenera se enfocó en el concepto ‘Ciclo-Bioma’, basado en una investigación profunda en especies poco utilizadas en la gastronomía, para hallar formas innovadoras de preparación. Esto le ha permitido a varias comunidades del campo colombiano, potenciar sus producciones y generar un impacto menor en el medio ambiente.

Menú de pirarucú, yuca agria, cacay, katara y onoto. Especial para El País

Actualmente, trabaja en distintas áreas junto a su hija Laura Hernández-Espinosa, quien también es sommelier y creativa del concepto de bebidas de LEO. Juntas, lideran desde hace 14 años la ONG FunLeo, a través de la cual ha indagado, explorado y utilizado secretos que ha descubierto en los ingredientes indígenas y las diversas técnicas ancestrales, no solamente para involucrarlas en el menú de su restaurante, sino también para ayudar a preservarlas y difundirlas.

La experiencia gastronómica se centra en los variados ecosistemas del país, explorando las formas en que se pueden utilizar nuevas especies en la cocina.

La Mejor Chef del Mundo es muy clara sobre lo que puede lograr la gastronomía como herramienta para reducir conflictos económicos y sociales. “Sin duda, cocinar es un acto político que abraza la producción de alimentos, y más cuando factores como el cambio climático, la deforestación, la explotación indebida de los recursos naturales, la guerra y los monopolios, entre otros, afectan la soberanía y la seguridad alimentaria, así como el consumo local”.



La cocina de LEO

Exquisita normalidad. Desde su apertura hace casi un año, el restaurante LEO maneja dos conceptos dentro de un mismo local de dos niveles: Por un lado, sus creativos menús de degustación, se ofrecen en el llamado Comedor de Leo.



Por otro, en El Comedor de Laura, es donde su hija transforma los mismos ingredientes colombianos en preparaciones más informales.



Entre las novedades de su propuesta, Espinosa trabaja también por reivindicar el uso gastronómico de la hoja de coca.