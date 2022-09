¿Por qué engancha tanto? Detalles de Dahmer, la nueva serie que es tendencia en Netflix 

Series de televisión, películas y documentales, se han realizado en los últimos 30 años sobre Jefferey Dahmer, el asesino en serie que mataba, desmembraba y se comía a sus víctimas.

Hace algunos días, Netflix estrenó ‘Dahmer’, una serie de diez capítulos creada por Ryan Murphy, la mente creativa de grandes éxitos televisivos, como ‘Nip/Tuck’, ‘Glee’, ‘American Horror Story’, ‘Scream Queens’, ‘American Crime Story’, ‘Pose’, ‘9-1-1’ y ‘The Politician’, entre otros.



Con su estilo particular y profundo, Murphy hace un recorrido por la vida de Jeffrey Dahmer, quien cometió sus 17 asesinatos, entre 1978 y 1991, indagando sobre las posibles causas de este comportamiento, pero también, analizando la sociedad de la época, la indiferencia de las autoridades ante las primeras desapariciones, y reflexionando sobre temas como el racismo, pues las víctimas, en su mayoría, eran hombres gay afroamericanos.



Las reacciones no se han hecho esperar. Algunas de las familias de las víctimas, han reaccionado frente a este estreno, asegurando que nunca fueron notificados, y que este tipo de proyectos, hace que revivan el dolor del pasado.



A la vez, todo lo que sucedió una vez fue capturado se convirtió en un boom mediático que involucró a la familia del asesino, con la publicación de libros, proyectos de películas, e incluso, el intento de subastar las pertenencias del asesino en serie.



También la legión admiradores de Jefferey Dahmer, quienes visitaban y se tomaban fotografías en los lugares donde ocurrieron los asesinatos, crearon historietas con los hechos, y le solían escribir cartas a la cárcel, enviándole regalos e incluso dinero.



Profundiza en las familias de las víctimas que tuvieron que soportar el acoso de estos fanáticos, pero también de la policía y los medios de comunicación.