Polémica por video en el que Poncho Zuleta presuntamente acosa a la cantante Karen Lizarazo

La leyenda vallenata Poncho Zuleta, de 72 años, está siendo ampliamente criticado en redes sociales luego de que se dio a conocer un video en el que el cantante aprieta contra su cuerpo a la joven intérprete Karen Lizarazo e intenta acercar su boca a la cara de la artista en búsqueda de un beso.



En las imágenes, no solo se nota la incomodidad de la cantante de 31 años sino que ella misma lo aparta de a pocos y con gestos sutiles, evitando que el momento pase a mayores y considerando que se trata de Zuleta, una figura muy respetada en el vallenato, que es el género al que la joven dedica su vida artística.



Por esto, Zuleta ha sido señalado de haber acosado sexualmente a Lizarazo y le han llovido las críticas particularmente en Twitter, red en la que se hizo viral el vídeo compartido por una usuaria.



“Momento incómodo y este. Evidentemente ahí se ve como este hombre ‘Poncho Zuleta’ acosa a la cantante ‘Karen Lizarazo’ y aunque ella ‘lo besó’, se nota que lo hizo por presión social o tal vez para evitar seguir siendo acosada. ¡Qué asco!”, señala una tuitera.



A las críticas se han sumado figuras de la política, en particular mujeres como la senadora Angélica Lozano, que catalogó las acciones de Zuleta como “acoso con todas sus letras”. “La toma por la fuerza, intenta besarla en varias ocasiones y se vale de su posición de poder de juglar vallenato para someterla ante un público que no hace nada”, criticó Lozano.



La misma senadora, además, lamentó en otro trino que las mujeres tuvieran que vivir “repugnantes agresiones machistas” para poder abrirse espacios en la industria musical. Palabras a las que se sumó la senadora por Comunes, Sandra Ramírez, que apuntó: “La violencia de género, el maltrato contra las mujeres y el acoso de todo tipo son conductas que merecen ser judicializadas”.