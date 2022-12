Play List navideña: las canciones que no le pueden faltar en las rumbas de diciembre

La Navidad y el fin de año en Colombia tienen su propia play list; música llena de recuerdos, una extraña mezcla de nostalgia y felicidad.

Las reuniones o fiestas decembrinas no serían iguales sin clásicos de la Navidad que corren por cuenta de Pastor López, Buitraguito, Los Corraleros de Majagual, La Billos Caracas Boys, Los Graduados, Los Hispanos y Richie Ray & Bobby Cruz.



Quién no ha vivido el dulce conteo de ‘Cinco pa’ las doce’, de Néstor Zavarce o Los Inmortales, o no ha extrañado al ser querido con ‘El hijo ausente’, de Pastor López; ‘Esta Navidad no es mía’, de Darío Gómez, o ‘A la memoria del muerto’, de Píper Pimienta. Qué colombiano no ha festejado con ‘Víspera de año nuevo’, de Guillermo Buitrago, o ‘El año viejo’, de Antonio González.



Quién no ha entretenido a los niños con ‘La burrita’, de Los Corraleros de Majagual, y ha festejado de lo lindo con ‘Cantares de Navidad’, ‘Qué buena es la Noche Buena’, ‘ Pascuas de Navidad’, que siempre están entre los consentidos para prender la fiesta.



No pueden faltar temas como ‘El año viejo’ o ‘Arbolito de Navidad’, de Tito Ávila, que nos remontan a los días de la infancia o de la juventud, en los que le preguntábamos al arbolito lindo de Navidad, “¿Qué me vas a dar?”.



En la ‘Cali pachanguera’ o ‘Cali ají’ no pueden faltar los éxitos del Grupo Niche y el ‘Oiga mire vea’ de Guayacán, nuevos éxitos de Willy García, como ‘Aquí le pago con esto’ y de Mauro Castillo, ‘Me va mejor’.

Y en estos últimos años, las populares y el reguetón se han infiltrado en las fiestas navideñas, temas de J Balvin, Bad Bunny, Karol G, Rosalía o de Manuel Turizo, se programan en las rumbas de los adolescentes, que ya no quieren llorar por el que no está, sino superar la tusa como Shakira, con canciones y dignidad. No es de extrañar que en época de redes sociales y música urbana, se haya convertido en un hit de TikTok la versión navideña de ‘Tití me preguntó’, de Bad Bunny y que el productor peruano ‘Tito’ Silva llamó ‘Tití navideño’.



Y mientras los chicos le apuestan al ‘perreo’, los papás no perdonan en fiesta decembrina el ‘chucuchucu tropical’ de La Matica, de Lisandro Meza; ‘La murga’, de Willie Colón; ‘Seis chorreao’, de Richie Ray & Bobby Cruz; ‘Bella es la Navidad’ y ‘Bomba en Navidad’, de Bobby Cruz, y ‘Cantares de Navidad’, de la Billos o la versión de Rodolfo Aicardi.

Bailan desde ‘El mensaje de Navidad’, de Diomedes Díaz; ‘ El Año viejo’, de Tony Camargo; ‘Feliz Noche Buena’, de Los Hispanos; ‘Aquellos diciembres’, de Los Falcon’s; ‘Navidad’, del Binomio de Oro; ‘Qué Noche Buena’, de la Billos; ‘Esta Navidad’, de Luisfer de la Salsa; ‘Lupita’, de Antonio González; ‘Tiempo de Navidad’, de Frank Salsa Panamá y ‘No hay cama pa’ tanta gente’, del Gran Combo de Puerto Rico.

Los clásicos

Bobby Cruz. Foto: Especial para El País

Aires de Navidad:

Interpretado por Héctor Lavoé, Willie Colón y Yomo Toro, bajo el sello Fania, fue un éxito en los años 70. Fue incluido en el álbum ‘Asalto navideño’, donde también se destacan canciones como ‘Esta Navidad’ y ‘La murga’.



Los Sabanales: Todo un clásico decembrino que no falla en la Navidad caleña. Con las voces del gran Calixto Ochoa y Los Corraleros de Majagual, fue Canción de la Feria de Cali en 1965.



Seis Chorreao: Para muchos caleños no hay Navidad sin Richie Ray y Bobby Cruz, que desde finales de los años 60 se quedaron en sus corazones salseros. Con su producción ‘En fiesta navideña’, propagaron el gusto por canciones como ‘Esta Navidad’, ‘Los pastores’ y ‘Bella es la Navidad’. Y ‘Seis chorreao’.

Ron de Vinola:

Gracias al cantautor Guillermo Buitrago, fallecido en 1949, quedó esta canción, que luego cantó Julio César San Juan ‘Buitraguito’. Un éxito de Discos Fuentes.



El Hijo Ausente:

Compuesta por Víctor Gutiérrez, es uno de los éxitos del álbum ‘Para Colombia’ de 1984. Interpretada por el venezolano Pastor López, es un himno a la nostalgia de quienes tienen familia fuera del país.

Los 14 cañonazos

Los 14 cañonazos. Foto: Especial para El País

No importa si están en formato de playlist o USB, pero la marca ‘14 Cañonazos Bailables’, de Discos Fuentes, es considerada ya un objeto de colección.

Al punto que, según su gerente general, Tony Peñarredonda, “mientras Discos Fuentes exista, habrá ‘14 cañonazos’ y en versión física”, así tenga las formas más inesperadas o inusuales.

Durante años este fue un disco de acetato, pasó al CD, a la USB y ahora es playlist. Pero sus coleccionistas no se conforman con tener una lista de canciones más en sus plataformas; así que en años recientes hubo calendario con música e incluso un libro: el volumen 60 de esta tradición que conmemora la historia bailable de los colombianos.



Y esta Navidad, a la par con el álbum de monas del Mundial de Fútbol, presentan el de láminas coleccionables de los ‘14 cañonazos’, que ofrece imágenes emblemáticas e históricas de grupos y artistas que ponen a los colombianos a bailar cada diciembre, como Lisandro Meza, Alejo Durán y otras glorias.



El álbum, que propone que la gente aprenda de música y no se despoje del formato tangible, tiene en su portada un homenaje a las jugadoras de fútbol colombiano, y en su interior, un recorrido por la historia de la música y los artistas de Discos Fuentes.



Y, por supuesto, está la potente selección musical de este año, que reúne artistas que no pierden vigencia como Los Corraleros de Majagual, Dubán Bayona, Everth Vargas y Los Cumbia Stars. Para obtener la playlist, el álbum tiene el código QR que remite a la música de los ‘cañonazos’.

Los Pre-Feria

Grupo Niche. Foto: Especial para El País

Como Cali es Cali, y lo demás es loma, aquí diciembre es sinónimo de Feria y guaguancó. En cada esquina retumba el himno musical del Grupo Niche, ‘Cali pachanguero’ (1984), por eso, si usted va llegando, ‘Oiga, mire, vea’ (1991), le recuerda que se vaya entonando con la época más rumbera del año. O si quiere algo más nuevo, ponga a sonar cualquier tema de su álbum ‘40’ premiado con el Grammy Anglo, como ‘Algo que se quede’, ‘Búscame’, ‘Soltero’ o ‘Canciones viejas’.



Óscar Jaime Cardozo, periodista y director de la colección Planeta Salsa, Casa Museo en Cali, creó una lista que resume décadas de Feria: 1958, ‘Palo Bonito’, Lita Nelson; 1963, ‘Festival en Guararé’, Los Corraleros de Majagual y Alfredo Gutiérrez; 1970, ‘Ave pa’ ve’, Los Black Stars con Gabriel Romero; 1976, ‘Las Caleñas son como las flores’, The Latin Brothers con Piper Pimienta; 1988, ‘Aguita e’coco’, Los Fantasmas del Caribe; y en 2022, ‘Gracias Cali’, Orquesta La Fuga.

Los sentimentales



Darío Gómez. Foto: Especial para El País

Los más sentimentales también tienen sus himnos musicales en esta época, y es que para ellos no solo existe ‘El hijo ausente’ de Pastor López. Los nostálgicos y románticos navideños tienen canciones como ‘Aires de Navidad’, de Willie Colón, ‘Navidad de ayer’, de la Sonora Matancera, ‘Amarga Navidad’, de José Alfredo Jiménez. Y hasta los villancicos tienen su espacio en este apartado musical con letras como las de ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’, de Oswaldo Oropeza, o ‘Yo soy un pobre gamín’, que sí o sí sensibiliza a sus oyentes. Y los despechados optarán por recordar a Darío Gómez, con ‘Esta Navidad no es mía’, ‘La última Navidad’, ‘Qué diciembre tan solo’.

Los irreverentes



Aunque por estas fechas suenen aún aquellos clásicos salseros o tropicales que prendían la fiesta, sin duda, la era cambió y con ella los gustos musicales. Pero como aquí sí hay cama para tanta gente, y para los gustos los colores, los nuevos artistas incursionan en las festividades con canciones como ‘Chorrito pa las ánimas’ del artista Feid, o ‘Mujeriego’, del reguetonero Ryan Castro, y ‘Llegó la Navidad’, de Generación Escogida y Ozuna con Christian Nieves.



Ahora bien, no solo el reguetón alza la mano, también lo hace el estilo norteño con su singular música de banda, un nuevo sonido que se ha vuelto el predilecto para los amantes del género popular con como: ‘Simplemente gracias’, o ‘Si te pudiera Mentir’, de Calibre 50.