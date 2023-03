¿Perdonó a Matías Mier? Melissa Martínez habló por primera vez de su dura separación 

Si hay un divorcio que dio de qué hablar en Colombia, ese fue el de la presentadora deportiva Melissa Martínez y el futbolista uruguayo Matías Mier.

Todo lo relacionado con esta pareja fue muy mediático: desde su lujoso y costoso matrimonio hasta los detalles que luego se conocieron de su ruptura.

Rumores de prensa indicaron que Melissa Martínez y Matías Mier habrían terminado su relación por una supuesta infidelidad del volante charrúa, quien en estos momentos tiene como pareja a Valentina Rincón, a quien conoció mientras jugaba en Independiente Santa Fe (ella era parte del equipo de prensa del club cardenal).

Le puede interesar: "Amputado, pero completo": La historia del caleño que motiva e inspira a través del baile

Hasta el momento, Melissa Martínez, hoy en Espn, se había rehusado a hablar del tema, pero todo cambió esta semana, cuando la periodista se confesó en un programa de Youtube llamado ‘Desnúdate con Eva Rey’.

Allí, Melissa se desahogó: lloró y contó detalles hasta ahora inéditos de lo ocurrido.

"Mi acto más valiente ha sido perdonar, sin escuchar esa petición” le dijo Martínez a Eva Rey, quien luego le preguntó si seguía esperando esa disculpa por parte de Matías Mier.

“No, ya no me importa (la disculpa). Decidí no hablar del tema porque creo que lo que digas tiene que edificar siempre. He creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar que eso sea para edificar y para construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti cosas que son nefastas, todo termina resumido a un adiós y ya”, dijo.



Esta es la entrevista completa: