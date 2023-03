Paola Turbay regresó triunfal a las pantallas del Canal RCN, en la telenovela más vista del momento en Colombia, Ana de Nadie. La exreina, presentadora, actriz y psicóloga retorna en el papel estelar de Ana Ocampo, talentosa arquitecta de 50 años, dedicada a su hogar y a su esposo, cuya vida da un giro de 360 grados cuando descubre que su esposo le es infiel.



En exclusiva, Turbay le contó a El País sobre su regreso a la televisión colombiana, sus días como Señorita Colombia 1991, e incluso dio consejos para mantener un matrimonio por más de dos décadas.



¿Cómo ha sido compartir set con artistas de tanta trayectoria, en esta nueva producción del Canal RCN?



Cuando recibí la propuesta de 'Ana de Nadie' no sabía quiénes iban a ser mis compañeros; pero sí que iban a tener un gran elenco. La producción me dijo que estaban buscando un gran equipo, y confíe completamente en ellos. Por fortuna, tengo un grupo de compañeros sensacionales, todos.



Para mí ha sido una linda experiencia, hemos podido compartir y reírnos mucho; pero también ha sido una oportunidad para ver como desde la experiencia de cada uno nos ayudamos para llevar nuestro trabajo a otro nivel, porque el mundo de la actuación, uno no trabaja solo y es muy edificante conocer personas que son apasionadas y que se entregan por completo a su oficio. Me he encontrado con grandes actores que nos han permitido hacer este proyecto que esperamos les guste mucho.



¿Qué anécdota recuerda de las grabaciones?

​

La escena de la premiación de Horacio, en el primer capítulo, fue de día, por eso las ventanas estaban tapadas con unas telas, para que se oscurezca el lugar. Esa fue una época de invierno en Colombia y mientras grabábamos estaba cayendo un aguacero muy fuerte, entonces el agua se metió entre las cortinas y se hacían goteras, hasta que se nos cayó el techo.



Las risas no han faltado, por ejemplo, Jorge Enrique es muy carismático y todo el tiempo nos hace reír, es algo en lo que coincidimos todos. Estibamos grabando la gran escena donde yo lo confronto, por su engaño (Shakira había acabado de lanzar su canción con Bizarrap), y yo le digo: "¿Tienes otra mujer?", y él responde 'clara-mente', aquí hay un malentendido. Él nos hace reventar de la risa en las escenas más dramáticas.



Ana de Nadie



¿Por qué cree que esta novela ha gustado tanto en sus primeras semanas?



Esta es una historia que va a conectar con diferentes edades, en la medida que se genere conversación alrededor de un proyecto, es porque está calando, esta es una historia de amor, de amistad, de lealtad, de deslealtad, de mentira, de verdades, y son muchos temas cercanos a la realidad.



Cuando uno se identifica con el personaje se crea un vínculo muy importante, y las historias se vuelven entrañables, y por esto seguramente en esta historia las personas logran reconocerse, ya sea porque les paso o conocen a alguien que le ha pasado.



¿Cómo fue ese primer comercial en el que trabajaste?



Desde que estaba en el colegio me ofrecían participar en proyectos audiovisuales; pero, mi papá no me dejaba hacer comerciales, él no le gustaba para nada este mundo del entretenimiento y la actuación, entonces él no me daba el permiso.



Un día me pararon en la calle y me ofrecieron salir en un comercial de Pepsi, y si ahora hacer parte de ese tipo de marcas era una locura, imagínate en esa época. Así que le rogué a mi papá hasta que me dijo que sí, lo hice, era un comercial 'cortico' de una raspa y gana; que duró poco tiempo al aire, pero eso me dio pie para seguir.



Al poco tiempo llegó el comercial de Milo, este sí duro casi dos años al aire. Fue mi primer contacto con las grandes producciones, porque en ese tiempo se grababa en formato cine y las producciones era con grandes productores y este fue el acercamiento a lo que yo termine haciendo en la vida.



A mí me encantaba hacerlo, incluso antes del trabajo creo que alcance a hacer por lo menos 40 comerciales, hacía por lo menos un comercial al mes, me volví la consentida de los directores, todos me pedía, porque sabían que yo brincaba, gritaba, me dejaba pintar el pelo, mejor dicho "estaba en mi salsa".



La exseñorita Colombia es conocida por ser una mujer carismática y descomplicada.

Fue la primera mujer colombiana en llegar a ser virreina en el concurso Internacional de Belleza, ¿cómo vivió este momento?

​

Eran muchas cosas, porque en ese año había un tema de recesión de energía eléctrica, entonces se quitaba la luz en un intervalo de tiempo, entonces a las 7:00 p.m., en Colombia no teníamos luz, y mientras yo estaba en el concurso clasifiqué, y la gente estaba a la expectativa, porque no podían saber y cuando volvió la luz todos se preguntaban: ¿clasifico?, ¿no clasifico?. Además, fue muy emocionante porque la gente no pensaba que yo fuera a ganar.



Gane Miss Colombia en 1991, cuando la mujer empezó a sobresalir y participar en sectores que eran exclusivos de hombres, y una década muy importante para nosotras, las mujeres, porque se le abría paso a la mujer moderna, y los jurados sentían que yo representaba eso. Pero, para otra parte de los colombianos era difícil, y de hecho decían "Paola es la anti-reina", porque yo decía las cosas de una manera distinta, y esto no era solo por mí, sino que las mujeres estábamos cambiando.



Sumado a esa nueva manera de expresarme, también había condiciones físicas, porque mido 1,79 metros, y mi voz no me ayudaba, porque era de niña y muy nasal, entonces no me favorecía.



Era tanta la poca fe que me tenían que en el noticiero en el que trabajaba en ese tiempo, QAP ya tenían una nota echa que se llamaba "¿por qué no clasificó Paola?", y Jorge Alfredo Vargas les decía ella va a ganar; pero, ellos no creían.



¿Qué significó para usted quedar de virreina?



Me sentí muy emocionada, porque nunca nadie había llegado a ese lugar. También para mí era muy importante porque consideraba que en cuanto a imagen para el país era un gran logro, porque este era un momento muy complicado para el país, ya que estaba pasando por la época del narcoterrorismo.



Donde uno fuera y mostrará su nacionalidad colombiana, lo relacionaban con drogas, y yo fui con la intensión de ganar, porque pensaba que eso ayudaba mucho a nuestro país; pero, quede de segunda y también muy feliz.



Usted era una de las personas más cercana al experiodista Jaime Garzón, ¿cómo fue su relación con él?

​

Nos conocimos durante el reinado, porque él era uno de los periodistas que lo cubrían, sus reportajes eran muy distintos a los que la gente estaban acostumbrados a ver. Se metía a los cuartos de uno y hacía muecas y preguntas muy diferentes, en definitiva, se metía en el personaje. Nos reíamos muchísimo. Le gustaba que yo me reía de mí misma, lo cual para él era en eso radicaba el sentido del humor.



Ya años después hicimos varios proyectos juntos, entre ellos un programa de televisión que no salió como esperábamos, pero lo sacamos a delante.



Fueron 8 años de amistad, muy lindos, muy emocionantes. Aún es muy doloroso, lo recuerdo todos los días.



La amistad entre Paola y Jaime Garzón tuvieron una amistad de 8 años, donde las risas y la autoburla no falto. La exreina de belleza confiesa que cada día extraña a su gran amigo.

Paola considera que el matrimonio debe ser como un emprendimiento al que se debe cuidar con esfuerzo cada día.

¿Cuál es el secreto para mantener por 28 años una relación de matrimonio?

Primero hay que sacarse la idea de que estar casado en el mundo de la farándula es complejo, en realidad todos los mundos son difíciles, desde un médico, un abogado o la televisión, porque somos seres sociales que tenemos muchos matices. Lo que pasa es que tú no te enteras cuando un médico o arquitecto se separa, porque no están en ese mundo público.



Segundo, es importante revisar a la persona que uno elige como pareja. Muchas veces la gente se casa con un imaginario y tiene la ilusión de que la otra persona va a cambiar y se transformará en lo que yo quiero, pero eso no sucede, uno debe tener en cuenta que se está casando con la persona que se tiene en ese momento en frente. Claro que las personas crecemos, evolucionamos, etc., pero en esencia seguimos siendo lo mismo. Entonces mi consejo es que se enamoren de quien tienen al frente.



Después de ser sensato y enamorarse de esa persona, ahora sí construir a partir de eso, para mí el matrimonio es el proyecto más importante de la vida, y siento que hay que tratarlo como tal, entonces debemos buscar, innovar, renovar, reinventar, es como un emprendimiento que hay que tratar con amor y cuidado.



Finalmente, es no tener la presión de que esto no tiene que ser eterno, la única presión que uno tiene que tener en la vida es de ser feliz, si las cosas no funcionan, pues está bien, no es para morirse; pero, mientras funcione, hay que meterle la ficha.