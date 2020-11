Sabrosura y calentura: conozca lo nuevo de Prieto Riddiman y la Agrupación Changó

Daniel Molina Durango

Después del éxito de ‘Berejú’, el primer álbum de la Agrupación Changó con Discos Pacífico, llega el EP de remixes de Prieto Riddiman. Cuatro tracks que exploran la música del Pacífico desde la gozadera del dancehall.



Pipilongo, tomaseca, curao, tumbacatre. Como el viche que llama al corrinche, es el nuevo EP de Prieto Riddiman con la Agrupación Changó. Es una apuesta musical que mezcla los ritmos tradicionales del Pacífico Sur con el dancehall. Una apuesta que busca, sobre todas las cosas, ser un puente entre las diferentes generaciones y llevar el sonido de la raíz a las discotecas, a las calles. Que el Pacífico se tome el mundo y la dulzura de su marimba resuene siempre.



‘Prieto Riddiman remixes’ es un trabajo discográfico producido por Discos Pacífico, masterizado por Felipe López, que se compone de cuatro tracks basados en el álbum ‘Berejú’ de la Agrupación Changó: ‘Vo’ me lo tocá RMX’, ‘Entre Patía y Sanquianga RMX’, ‘A la gloria va RMX’ por Prieto Riddiman, y ‘Entre Patía y Sanquianga Dub Mix’ por Cerrero.



Para Prieto el mezclar los sonidos tradicionales del litoral nariñense que destacan el trabajo de la Agrupación Changó, con el flow y el beat que resuenan en sus propuestas como Dj, tiene un propósito claro: “cautivar a otras audiencias. Compartir con nuevos públicos una propuesta capaz de conectar con ellos para que conozcan y se enamoren de la magia detrás de la música del Pacífico; y de esta manera, lograr que el sonido de la marimba se tome las calles y las discotecas”.



“Cuando me llamaron para hacer este disco, me emocioné muchísimo. La Agrupación Changó suena a selva, a raíz, y significó todo un reto ponerle el flow, el beat”, dice Prieto Riddiman.



Explorar y experimentar con la música tradicional, encontrar en ella nuevos patrones a seguir y destacar, jugar con los instrumentos y las voces para que el Pacífico se tome las calles. A esta búsqueda se le bautizó bajo el nombre de Dancehall calentura.



“El Dancehall calentura es una apuesta musical que está enraizada en el sabor del Pacífico Colombiano. Es la adaptación del dancehall del caribe insular a nuestro litoral”, explica Diego Gómez, director de Discos Pacífico.



Discos Pacífico es un laboratorio creativo para la creación, producción, promoción y circulación de la música del Pacífico colombiano, que cuenta con el apoyo del programa #TerritoriosDeOportunidad. Su objetivo es presentar al mundo sonidos contundentes y propuestas innovadoras de la escena vibrante que se teje desde Tumaco, Timbiquí, Guapi y Cali.



“Quisimos invitar a Prieto Riddiman a hacer unas versiones que nos permitieran conectar con la música que está sonando en las discotecas, en el Pacífico, en Cali, con los ritmos urbanos, electrónicos que son muy cercanos a la juventud y que tienen un mercado muy grande; y que cada vez más, logran conectar a diferentes públicos con la riqueza y el misticismo de la música tradicional”, agrega Diego.