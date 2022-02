¿Daft Punk regresó? Conozca lo que hay detrás de su aniversario número 25

Un año después de anunciar su separación, los músicos franceses de Daft Punk firmaron el martes su regreso en las redes sociales.



La vuelta comenzó con una publicación enigmática en Instagram y Twitter, que antecedió la retransmisión por parte de Daft Punk en la plataforma Twitch de un concierto en vivo de diciembre de 1997 en Los Ángeles, en donde se ve al dúo formado en 1993 por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo.

El 22 de febrero de 2021, Daft Punk anunció su separación con un enigmático video publicado en redes sociales, llamado "Epílogo. Agencia AFP

Según cifras compartidas en Twitter por fanáticos, el concierto comenzó a ser difundido a las 5:22 p. m, hora colombia, lo que desencadenó una cascada de rumores sobre un eventual regreso del tándem separado el 22 de febrero de 2021.



Para marcar la fecha, los pioneros de la French Touch también lanzaron una edición de lujo en homenaje al 25 aniversario de su primer álbum, "Homework", de 1997. El disco incluye su primer éxito, "Around the world", que los llevó a la fama internacional.



El 22 de febrero de 2021, Daft Punk anunció su separación con un enigmático video publicado en redes sociales, llamado "Epílogo", que provocó un verdadero tsunami en el mundo musical.

El video de más de 8 minutos mostraba a los dos miembros, con sus tradicionales cascos de robots, avanzando en un desierto. Tras algunas señas evocadoras de una renuncia, uno terminaba por iniciar el sistema de autodestrucción del otro, que se pulverizaba.



El dúo era desde "Homework" el mayor embajador de la electro francesa. Un estatus afianzado con tres otros opus, siempre éxitos planetarios: "Discovery" (2001), "Human after all" (2005) y "Random acces memories" (2013), así como con destacadas actuaciones escénicas.



Su ausencia de conciertos durante 14 años estuvo acompañada de una estrategia de silencio mediático que conservaron desde un inicio, por lo que no se conoce oficialmente sus rostros disimulados bajo máscaras de robots.