Murió Maxi Jazz, cantante británico, líder de la agrupación Faithless

Maxi Jazz, el vocalista del grupo británico de música electrónica Faithless, murió a los 65 años de edad, según anunció su banda este sábado.



El músico y DJ, cuyo verdadero nombre era Maxwell Fraser, falleció en su casa de Londres, aseguró su agrupación, quienes fueron conocidos por éxitos de los años 90 como "Insomnia" o "God is a DJ". El grupo no dio detalles sobre la causa del fallecimiento.



"Con el corazón roto, anunciamos que Maxi Jazz falleció la pasada noche serenamente, durante su sueño", tuiteó Faithless, a modo de homenaje al cantante que cofundó el grupo en 1995.



"Fue un hombre que cambió nuestras vidas de muchas maneras. Le dio sentido y un mensaje a nuestra música", añadió la banda.



Faithless emergió a mitad de los años 1990 y se ganó el reconocimiento gracias a su álbum "Insomnia". El grupo tenía también entre sus miembros a Rollo y a Sister Bliss, y publicó otros seis álbumes, así como varias compilaciones.



Su última publicación fue "All Blessed", en el año 2020.