'Moreover', el proyecto musical de Alberto Ramírez y Tony Brad que se estrena este 2022

Moreover, el nuevo proyecto musical de 'La hora del T' del afamado compositor, productor y arreglista colombiano Alberto Ramírez y el cantautor inglés, Tony Brad, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo mes de noviembre.



Para este lanzamiento, los amantes de las letras y las melodías usarán el canal de YouTube llamado 'a la hora del T', un espacio en el que compartirán adelantos de su nuevo proyecto, como también detalles inéditos con los cuales la audiencia podrá disfrutar del proceso musical de estos artistas.



Moreover estará disponible el 25 de noviembre, pero mientras ese momento llega, los artistas irán presentando poco a poco las canciones que componen este proyecto, entre ellas 'Botecito', una melodía que narra cómo con la imaginación se puede llegar muy lejos e 'In Front Of' que es una meditación, ambas se estrenarán este jueves 17 de marzo.



Otras de las melodías que componen esta obra musical están 'When I Wanted a Pillow' que trata sobre lo bueno que es tener a alguien quien sabe lo que uno necesita, en vez de lo que uno quiere; otra de las canciones es 'The Way It Goes' con la que se celebra el día; 'Lost', que habla sobre cómo alguien puede despejar a las nubes; y '1, 2, Wonder' una canción sobre el ritmo del universo.



¿Quiénes son los artistas?

Alberto Ramírez

​

Es un caleño que desde los cuatro años se ha dedicado a estudiar música, por lo que a esa corta edad inició sus estudios en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, en el cual estuvo desarrollando sus conocimientos por doce años.



Ramírez estudió años más tarde en la Universidad de Berkeley, EE.UU., armonía del jazz, lo que lo ha catapultado al estrellato por su versatilidad y excelencia. Gracias a sus conocimientos y aptitudes, el artista se ha convertido en un cotizado productor, compositor, arreglista, jinglero y multi-instrumentista.



Este artista, quien a sus 14 años ya había realizado más de 40 programas de TV y compuesto unas 30 canciones, a lo largo de sus más de 25 años de carrera ha sido ganador de 34 premios India Catalina.



Tony Brad

​

​Tony es un músico Inglés que ha cumplido su sueño de triunfar siendo un reconocido artista. “Para los ingleses Suramérica es un sueño de lo que se leyó en cuentos: el paraíso de sol y playa caribeña, selva tropical, flora y fauna exótica”, aseguró Brad.



Este inglés, quien lleva más de 25 años viviendo en Cali, ha logrado trabajar con grandes bandas como los GoodFellas y The Anthony Bradbury Band, además, ha participado en diferentes producciones que han llevado a que solidifique su nombre en la industria musical.



¿Por qué 'a la hora del T'?



'A la hora del T' es un proyecto que ha sido inspirado e impulsado por Alberto Ramírez y Tony Brad quienes, a pesar de sus gustos musicales diferentes, han conformado un dueto creativo en el que confluyen ritmos como el rock & roll.



Desde su infancia, Tony le ha profesado una inquebrantable fidelidad a Cat Stevens, al folk y a Eric Clapton y música rock Británica; mientras Alberto ha transitado del rock, al funk y al disco de Barry White y Earth Wind and Fire, sin nunca perder la vista de su amado jazz.



Así, con diferencias y coincidencias es que se formó 'A la hora del T', una amistad creativa que se consolida con los años y en la que se destaca la devoción por los Beatles.



Según destacaron Brad y Ramírez, 'A la hora del T' resume el tradicional dicho coloquial colombiano que invita a concretar algo, pero también rescata la costumbre tradicional británica de las cinco de la tarde "así como un cuadro de la pintora caleña Caty Cucalón, llamado de la misma forma de la agrupación y que presidió la sala en donde se hacían las reuniones creativas de los dos músicos".